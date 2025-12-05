محتشمیان: مجموعه تجهیزات امداد و نجات آتش نشانی کاشان بومی سازی شد

سید مصطفی محتشمیان در گفتگو با خبزنگار مهر با تاکید بر اینکه راه‌اندازی ست هیدرولیک با دانش بومی آتش‌نشانان گامی مهم در راستای خودکفایی آتش نشانی کاشان است، اظهار کرد: از آنجا که تعمیرات سه عدد سِت (مجموعه‌ای از تجهیزات و ابزارهای قدرتمند و تخصصی) امداد و نجات هیدرولیک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان با توجه به تحریم‌ها و نبود نمایندگی آن در ایران امکان پذیر نبود با دانش بومی و تجربه‌ی کارشناسان سازمان برای استفاده در پنج ایستگاه سازمان شهر کاشان بازسازی شد.

وی ارزش سِت (مجموعه‌ای از تجهیزات و ابزارهای قدرتمند و تخصصی) امداد و نجات هیدرولیک بازسازی شده سازمان را ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و ابراز کرد: این مجموعه‌ی ابزارهای قدرتمند و تخصصی شامل قیچی برش، بازکننده، جک هیدرولیک و پمپ است که به دلیل قدرت، سرعت و انعطاف‌پذیری بالا برای عملیات‌های مختلف و نجات افراد در حوادثی مانند تصادفات، آتش‌سوزی یا ریزش ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری کاشان تصریح کرد: این ابزارها برخلاف وسایل دستی، قادر به تولید قدرت چندین برابر نیروی انسانی و برای نجات افراد محبوس در شرایط بحرانی قابل استفاده است.

وی با تاکید بر اینکه سرعت عمل بالا، دقت و اطمینان در عملکرد از مزایای اصلی ست هیدرولیک امداد و نجات است، خاطرنشان کرد: همین ویژگی‌ها باعث شده آتش‌نشانان و نیروهای امدادی در سراسر جهان، استفاده از تجهیزات هیدرولیک را به‌عنوان استاندارد اصلی عملیات‌های نجات انتخاب کنند.

محتشمیان تاکید کرد: ست هیدرولیک شامل مجموعه وسایلی برای استفاده در حوادث، رهاسازی مصدوم یا باز نمودن معابر و درب‌ها با بریدن، بلندکردن باز کردن و کشیدن وسایل است.

وی با اشاره به اینکه این تجهیزات آتش نشانی برای باز کردن، بریدن یا جابجایی اجسام سنگین و فلزی طراحی شده است خاطرنشان کرد: این تجهیزات معمولاً در شرایطی مورد استفاده قرار می‌گیرد که ثانیه‌ها برای نجات جان انسان‌ها حیاتی و ابزار متناسب قابل انتخاب تیم‌های امداد و نجات با توجه به نوع حادثه است.