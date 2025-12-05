به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد خوزستان عصر امروز جمعه در هفته دوازدهم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای فولاد میزبان آلومینیوم اراک بود اما نتوانست از سد این تیم عبور کند و با توقف در خانه، شرایط بحرانی خود را ادامه داد.

فولاد در ۱۲ هفته گذشته تنها ۱۲ امتیاز کسب کرده و همین موضوع باعث شده تا خطر سقوط بار دیگر برای این باشگاه به صدا درآید. این وضعیت یادآور فصل پرتنش دو سال قبل است که فولاد تا هفته دوازدهم تنها ۱۰ امتیاز داشت و در نهایت در دیدار پایانی از سقوط گریخت.

شباهت دیگر میان تیم فعلی یحیی گل‌محمدی و آن فصل، کسب تنها دو پیروزی در لیگ تا این مقطع است؛ آماری که برای هواداران پرشور فولاد قابل قبول نیست.

در همین شرایط، هواداران ناراضی فولاد در دقایق پایانی دیدار امروز شعارهای تندی علیه سرمربی خود سر دادند و خواستار جدایی او شدند.