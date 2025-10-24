به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد خوزستان شام‌گاه جمعه در دیداری از هفته هشتم لیگ برتر کشور در ورزشگاه فولاد آرنا با نتیجه‌ای غیرمنتظره برابر شمس‌آذر قزوین شکست خورد. این باخت خانگی در حضور هواداران پرشمار فولاد، فضای ورزشگاه را به سمت اعتراض و نارضایتی سوق داد.

در دقایق پایانی مسابقه، شعارهای انتقادی از سوی هواداران آغاز شد؛ ابتدا علیه مدیران باشگاه و سپس به سمت یحیی گل‌محمدی، سرمربی تیم که تا پیش از این از حمایت گسترده هواداران برخوردار بود.

گل‌محمدی فصل گذشته عملکرد قابل قبولی با فولاد داشت اما در نهایت موفق به کسب جام یا سهمیه آسیایی نشد. انتظار می‌رفت در فصل جدید، تیم تحت هدایت او بتواند به اهداف بزرگ‌تری دست یابد، اما روند فعلی نگرانی‌هایی را در میان هواداران ایجاد کرده است.

فولاد خوزستان در حال حاضر با هفت امتیاز از هشت مسابقه در رتبه سیزدهم جدول قرار دارد و تنها یک امتیاز با منطقه سقوط فاصله دارد. هرچند با چند پیروزی می‌تواند جایگاه خود را بهبود ببخشد اما نمایش‌های اخیر تیم، هواداران را نسبت به آینده نگران کرده است.