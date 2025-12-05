قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تماس‌های مکرر برخی از دانش‌آموزان و اولیا بر ادامه روند عادی فعالیت آموزشی در مدارس استان سمنان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه هرگونه تغییر در شیوه برگزاری کلاس‌ها تنها بر اساس نظر کارشناسی مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی رسمی خواهد شد، گفت: عدم صدور اطلاعیه جدید به این معناست که فعالیت کلاس‌ها و مدارس، طبق روال عادی و به‌صورت حضوری جریان دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان به‌طور مشخص اعلام کرد: همه مدارس استان در روز شنبه، پانزدهم آذرماه ۱۴۰۴، به‌صورت حضوری و طبق روال معمول، فعالیت آموزشی خود را برگزار خواهند کرد.

شریفی از دانش‌آموزان خواست با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در مدارس حضور یابند و همچنین تأکید کرد: استفاده از ماسک برای تمامی دانش‌آموزان در محیط مدرسه الزامی است.