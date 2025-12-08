حسابرسی مدارس استان سمنان زیر ذره بین

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح دوشنبه در شورای معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان به میزبانی سالن جلسات این اداره کل به موضوع بیمه فرهنگیان اشاره کرد و توضیح داد: با بررسی‌های انجام‌شده، یک شرکت بیمه به دلیل سهام‌داری صندوق ذخیره فرهنگیان، تعداد واحدهای خدمات‌دهی بیشتر و سوابق مسئولان آن در حوزه تعاون، به عنوان ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای انتخاب شد و خواستار تقویت اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به سوالات همکاران در این زمینه هستیم.

وی همچنین بر لزوم توجه به خدمات رفاهی فرهنگیان مانند اسکان همراهان بیماران در شهرهای بزرگ، تسهیلات اقامتی و گردشگری، و پشتیبانی از طرح‌های کلان اثرگذار تأکید کرد و گفت: خدمات رفاهی باید مستمر و فراگیر باشد تا رضایت و انسجام همکاران را به همراه آورد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به عملکرد مطلوب پروژه مهر و آماده‌سازی مدارس، بیان کرد: خواستار توجه ویژه به حسابداری مدارس، رفع مشکلات تراز مالی و پایش دقیق حساب‌های مدارس مطابق دستورالعمل دیوان محاسبات کشور هستیم.

شریفی در پایان با تأکید بر اولویت‌بندی پروژه‌ها گفت: به جای انجام کارهای پراکنده، روی دو اولویت اصلی و اثرگذار متمرکز شویم تا به نتایج ملموس و پایدار برسیم.