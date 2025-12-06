روحانیونی که پا را از مسجد فراتر گذاشتند؛ این مبلغان اهل ریا نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه مستند «یکی از ما» به تهیه‌کنندگی زهره نجف‌زاده‌جمکرانی که در بخش مجموعه نهمین جشنواره تلویزیونی مستند حضور دارد از شبکه مستند سیما پخش شد.

نجف‌زاده تهیه‌کننده این مجموعه مستند به خبرنگار مهر گفت: «یکی از ما» درباره روحانیون مبلغی است که در شهرستان‌ها یا روستاها در حال فعالیت هستند. ویژگی مهم این روحانیون این است که پایشان را از مسجد فراتر گذاشته و به ناهنجاری‌های محله خود وارد شدند و توانستند در حل این معضلات اثرگذار باشند.

وی با اشاره به معیارهای انتخاب سوژه برای ساخت مستند از زندگی آنها گفت: برای انتخاب سوژه‌ها، چند ویژگی را مدنظر داشتیم؛ اولاً، سعی کردیم افرادی را انتخاب کنیم که دور از مرکز باشند و محل زندگی‌شان در مرزها و شهرهای دور باشد. همچنین سراغ افرادی رفتیم که در بین اهالی محله محبوب باشند و توانسته باشند تاثیرات ویژه‌ای در منطقه خود به جای بگذارند. برهمین اساس، نزدیک به ۵۰۰ گزارش از چنین افرادی را از سازمان تبلیغات دریافت کردیم و تیم پژوهشی‌مان، تک تک آنها را بررسی و صحت‌سنجی کرد. در نهایت به ۱۸ سوژه رسیدیم و ساخت مجموعه مستند را آغاز کردیم.

نجف زاده درباره ایده ساخت این مجموعه مستند توضیح داد: ایده اولیه از گزارش‌هایی شکل گرفت که همین مبلغان به سازمان تبلیغات ارسال می‌کردند. در بین این گزارش‌ها سوژه‌های جالبی وجود داشت که افراد تأثیرگذار آن، یک قهرمان عجیب و غریب نبود، بلکه یک روحانی معمولی از جنس بقیه بود که با تلاش و کوشش توانسته بود بخشی از ناهنجاری‌های منطقه خود را از بین ببرد.

وی اضافه کرد: برای مثال، یک روحانی داشتیم که برای تبلیغ وارد روستایی شده، در حالی که همسرش باردار بود. به دلیل این‌که در آن روستا، خانه بهداشت وجود نداشته است، همسر و فرزندش از بین می‌روند. شاید هر کس دیگری جای او بود، آن منطقه را رها می‌کرد اما او در روستا می‌ماند، آستین بالا می‌زند و هم خانه بهداشت و هم غسالخانه می‌سازد، حتی برای آن منطقه آمبولانس نیز می‌گیرد. یکی دیگر از سوژه‌های ما، یک روحانی در یکی از روستاهای مرزی بود که مردم آنجا به دلایل معیشتی قصد داشتند از روستا به شهر مهاجرت کنند او برای اینکه جلوی خالی شدن روستا و مرز را بگیرد، کارهای عجیب و غریبی انجام می‌دهد که منجر به درآمدزایی برای اهالی روستا و منصرف شدن آنان از کوچ به شهر می‌شود.

تهیه‌کننده «یکی از ما» با اشاره به اینکه تلاش کرده روایتی کامل از جهاد تبیین را به تصویر بکشد، بیان کرد: از یکسو زندگی این افراد جذاب بود و از سویی دیگر، با توجه به تکلیفی که رهبر انقلاب مبنی بر جهاد تبیین معین کرده‌اند، دوست داشتیم چنین افرادی را به بقیه مردم نشان بدهیم. بسیاری از روحانیون، وقتی کاری را انجام می‌دهند، برای اینکه مبادا ریا شود، آن را بیان نمی‌کنند اما ما دوربین را به خانه‌شان بردیم و بهشان گفتیم که رهبری الزام به جهاد تبیین کردند و شما باید اقدامات خود را تشریح کنید.

وی درباره روند تولید این مستند گفت: «یکی از ما» نزدیک به ۶ ماه طول کشید. مسئله اصلی ما فاصله بسیار زیاد این سوژه‌ها بود؛ آنها از سراسر ایران بودند از سیستان و بلوچستان گرفته تا تبریز. فکر می‌کنم مجموع کیلومتری سفرهای ما برای ساخت این مجموعه به بیش‌از چند ده هزار کیلومتر رسید.

عوامل تولید این مستند عبارتند از تهیه‌کننده: زهره نجف‌زاده، کارگردان: رضا اکبری، میثم غلامی، میلاد امینی موحد، پژوهش: زهره نجف‌زاده، تدوین: امیر خانی‌پور، ابوالفضل اخلاقی، میثم غلامی و میلاد امینی موحد، صدابردار: محمدحسین رادمهر و امیرحسین بخشیان و مدیر تولید: محمد دریایی و معصومه دوستی.