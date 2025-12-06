محکومیت میلیاردی قاچاقچی خودرو در بانه

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیمیان صبح شنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: یک پرونده قاچاق خودرو به ارزش هفت میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان بانه رسیدگی و منجر به صدور حکم محکومیت شد.

به‌گفته رحیمیان، در جریان بررسی این پرونده، متهم نتوانست مدارک قانونی و اسناد گمرکی مربوط به خودرو را ارائه کند و همین امر موجب شد شعبه رسیدگی‌کننده، اتهام قاچاق را محرز تشخیص دهد.

وی افزود: بر اساس رأی صادره، علاوه بر ضبط خودرو، متخلف به پرداخت هفت میلیارد ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای مکشوفه محکوم شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان درباره جزئیات کشف این تخلف نیز توضیح داد: نیروهای مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز بانه به همراه مأموران منابع طبیعی، خودرویی حامل مقدار زیادی چوب قاچاق را در مسیر روستای سیچان متوقف کردند.

وی اضافه کرد: در بررسی‌های بعدی مشخص شد خودروی مذکور دارای موتور و اتاق تعویضی و همچنین شماره موتور دستکاری‌شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به این تخلفات، پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال و حکم لازم صادر شد.