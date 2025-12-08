جریمه ۱۰ میلیارد ریالی پرونده قاچاق کالا در بانه

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از صدور حکم سنگین برای یک پرونده قاچاق کالا در شهرستان بانه خبر داد و گفت: این پرونده که شامل ۳۸۰ هزار نخ سیگار، یک دستگاه چاپ، یک دستگاه آمپلی‌فایر و ۲۰ عدد کیف دستی بود، در شعبه تعزیرات بانه مورد رسیدگی قرار گرفت.

حسین رحیمیان اظهار کرد: ارزش ریالی کالاهای کشف‌شده حدود ۶ میلیارد ریال برآورد شده بود و با توجه به ارائه نشدن مدارک مثبته از سوی متهم، هیئت رسیدگی اتهام انتسابی را محرز دانست.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده، پس از بررسی جوانب پرونده و با لحاظ ارزش خودروی حامل محموله، متهم را به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان همچنین بیان کرد: این پرونده در پی بازرسی نیروهای مرزبانی بانه از خودروهای عبوری تشکیل شد؛ به‌طوری که مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق در داخل یک دستگاه خودرو کشف و پس از تنظیم گزارش، برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

رحیمیان تأکید کرد: برخورد با قاچاق کالا در استان همچنان با جدیت دنبال خواهد شد و دستگاه‌های نظارتی طبق قانون با متخلفان برخورد می‌کنند.