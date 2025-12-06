دریافت 82 MB
کد خبر 6679250
  1. فیلم
  2. دانش و فناوری
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

ماجرای تصمیم عجیب وزارت علوم!

ماجرای تصمیم عجیب وزارت علوم!

وزارت علوم از طرحی برای کاهش طول دوره ارشد و دکتری و جایگزینی آزمون جامع دکتری با پژوهش‌های کاربردی خبر داد.

