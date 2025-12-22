  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

نظر رنجبر در مورد حذف آزمون جامع؛ مجوز استفاده از هوش مصنوعی در امتحان

رئیس دانشگاه آزاد در مورد امکان حذف آزمون جامع در امتحانات گفت: این موضوع نیاز به همفکری اساتید دانشگاه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن رنجبر در مورد امکان حذف آزمون جامع برای دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد گفت: این موضوع یک بحث کاملاً علمی و پیچیده است. مدل آموزشی دانشگاه‌های ایران، به صورت ۴ سال کارشناسی، ۲ سال کارشناسی ارشد و ۴ سال دکتری یک مدل تثبیت شده است و اعمال هر تغییراتی در این زمینه باید با همفکری اساتید دانشگاه انجام شود.

وی اظهار کرد: مدل آموزشی دانشگاه‌های ایران یک مدل آمریکایی است و با مدل دانشگاه‌های اروپایی متفاوت است که دوره دکتری آن‌ها پژوهش‌محور است و امتحان جامع ندارند. در مورد این موضوع باید بحث‌های مختلفی انجام شود.

رئیس دانشگاه آزاد افزود: ظاهراً در دانشگاه‌های دولتی به این سمت رفته‌اند که امتحان کتبی آزمون جامع در برخی دانشگاه‌ها حذف شده و همچنان امتحان شفاهی پابرجاست.

وی تاکید کرد: حذف امتحان جامع نیاز به همفکری اساتید دانشگاه دارد.

رنجبر همچنین در مورد استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد گفت: ما با این موضوع هیچ مشکلی نداریم. این ابزارها دستیار دانشجو و استاد هستند. استاد اگر سوالات را درست طراحی کند، هیچ مشکی پیش نمی‌آید.

وی اظهار کرد: موضوعی که شهید طهرانچی ابلاغ کرده‌اند، تغییر نخواهد کرد و اگر برخی واحدهای در دانشگاه آزاد این موضوع را اجرا نکرده‌اند، اشتباه بوده است. این ابلاغیه شهید طهرانچی به قوت خود باقی است.

سعدانه طباطبایی نیا

