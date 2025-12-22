نظر رنجبر در مورد حذف آزمون جامع؛ مجوز استفاده از هوش مصنوعی در امتحان

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن رنجبر در مورد امکان حذف آزمون جامع برای دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد گفت: این موضوع یک بحث کاملاً علمی و پیچیده است. مدل آموزشی دانشگاه‌های ایران، به صورت ۴ سال کارشناسی، ۲ سال کارشناسی ارشد و ۴ سال دکتری یک مدل تثبیت شده است و اعمال هر تغییراتی در این زمینه باید با همفکری اساتید دانشگاه انجام شود.

وی اظهار کرد: مدل آموزشی دانشگاه‌های ایران یک مدل آمریکایی است و با مدل دانشگاه‌های اروپایی متفاوت است که دوره دکتری آن‌ها پژوهش‌محور است و امتحان جامع ندارند. در مورد این موضوع باید بحث‌های مختلفی انجام شود.

رئیس دانشگاه آزاد افزود: ظاهراً در دانشگاه‌های دولتی به این سمت رفته‌اند که امتحان کتبی آزمون جامع در برخی دانشگاه‌ها حذف شده و همچنان امتحان شفاهی پابرجاست.

وی تاکید کرد: حذف امتحان جامع نیاز به همفکری اساتید دانشگاه دارد.

رنجبر همچنین در مورد استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد گفت: ما با این موضوع هیچ مشکلی نداریم. این ابزارها دستیار دانشجو و استاد هستند. استاد اگر سوالات را درست طراحی کند، هیچ مشکی پیش نمی‌آید.

وی اظهار کرد: موضوعی که شهید طهرانچی ابلاغ کرده‌اند، تغییر نخواهد کرد و اگر برخی واحدهای در دانشگاه آزاد این موضوع را اجرا نکرده‌اند، اشتباه بوده است. این ابلاغیه شهید طهرانچی به قوت خود باقی است.