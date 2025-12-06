به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات هفته جاری مجلس در روزهای یکشنبه تا چهارشنبه تشکیل می‌شود که دستورکار این جلسات به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی (الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۳)

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تامین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و

فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه دوجانبه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه دو جانبه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح نحوه تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری‌های مالیاتی

طرح پهنه راه

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه پروتکل همکاری و تبادل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر، مورخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)

گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه تصویب معاهده سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی

سوال حامد یزدیان نماینده اصفهان از وزیر نیرو

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی علل و عوامل وقوع آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی منطقه الیت