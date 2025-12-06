به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری تشکیل جلسه میدهند. مهمترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:
کمیسیون اصل نود
بررسی نحوه نظارت بر قیمت نان، رعایت نرخنامهها، کیفیت تولید، بهداشت، فرایند طبخ و موارد مرتبط با انحراف یا قاچاق آرد یارانهای
جلسه کمیسیون با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص درخواست بازنگری و اصلاح جرائم مربوط به حق بیمههای محاسبه شده بابت سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی
بررسی اقدامات وزارت نفت پیرامون نحوه اجرایی کردن دستورالعمل کارور گاز خانگی تعرفه گاز جهت تحقق صرفهجویی مصرف در زمستان پیشرو
بررسی معضلات ثبت بررسی فرایند ثبت معاملات اموال غیرمنقول
کمیسیون اجتماعی
بررسی طرح مسئولیت اجتماعی شرکتها
بررسی طرح تعیین وظایف و اختیارات فرمانداریهای ویژه
بررسی طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی
بررسی طرح اصلاح قانون بررسی طرح جهش تولید در شهرکهای کشاورزی و مناطق ویژه کشاورزی
بررسی طرح جامع توسعه روستایی کشور
بررسی طرح نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور بررسی فضای سایبری و سکوهای مجازی
ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتهای نهادهای بیگانه در کشور
کمیسیون فرهنگی
بررسی گزارش اقدامات دستگاهها در مورد اجراییسازی مصوبات قانونی حوزه عفاف و حجاب
کمیسیون قضایی و حقوقی
انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
بازدید از مرکز ملی فضای مجازی
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست
ارائه گزارش عملکرد رئیس بسیج مهندسین کشاورزی کشور
نشست مشترک با معاون حقوقی امور مجلس قوه قضائیه
بررسی موضوع پایداری امنیت غذایی در تولیدات دامی، چالشها و توانمندیها
دعوت از وزیر جهاد کشاورزی جهت بررسی سوالات نمایندگان
کمیسیون انرژی
بررسی وضعیت تولید و تامین خوراک میعانات گازی پالایشگاههای کشور به ویژه پالایشگاههای مهر، آدیش و پیشگامان سیراف
بررسی مسائل و مشکلات مربوط به تامین خوراک و استمرار فعالیت پالایشگاه گاز سرخون و قشم
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات
بررسی آخرین وضعیت تخصیص و پرداخت اعتبارات جدول شماره (۸) برآورد اعتبارات تملک داراییهای مالی با موضوع تسویه بدهی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی موضوع بند (ج) تبصره ۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعیین قلمرو سوال حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس از وزیر کشور
بررسی گزارش اقدامات و برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور وزیر صمت و معاونان وی
کمیسیون اقتصادی
ادامه رسیدگی به طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)
ادامه رسیدگی به طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل مسئله بانکهای ناسالم)
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
بررسی سوالات تعدادی از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش
بررسی تقاضای تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان از عملکرد وزارت آموزش و پرورش در برگزاری آزمونهای کیفیتبخشی آموزگاری و دبیری از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳
انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
بررسی طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
کمیسیون بهداشت و درمان
نشست هماندیشی اعضای کمیسیون برای مرور مسائل کلیدی حوزه سلامت کشور
نشست مشترک اعضای کمیسیون با رئیس و معاونان سازمان اورژانس کشور با محوریت بررسی وضعیت خدمات اورژانس، عملکرد ناوگان فوریتهای پزشکی، نیازهای تجهیزاتی، چالشهای نیروی انسانی و وضعیت مراکز اورژانس
کمیسیون صنایع و معادن
بررسی طرح جهش تولید در شهرکهای کشاورزی و مناطق ویژه کشاورزی
انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور
تعیین اعضای هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد سامانههای مدیریت گذرگاه داده کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز
بررسی ضرورت انجام تحقیق و تفحص از عملکرد پتروشیمیهای ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
بررسی ضرورت انجام تحقیق و تفحص از مجموعه پتروشیمی جم
بررسی ضرورت انجام تحقیق و تفحص از شرکت گل گهر
