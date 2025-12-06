به گزارش خبرگزاری مهر، امید رفیعی اظهار کرد: پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت مربوط به سایت ۵۶۰ هکتاری نهضت ملی مسکن شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی با توان ۳۰ مگاولت آمپر در تاریخ به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به نقش این پست در تأمین زیرساخت‌های حوزه مسکن افزود: با بهره برداری از ظرفیت اولیه آن، امکان تأمین برق برای حدود ۲۰۰۰ واحد مسکونی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در این سایت فراهم شده است.

رفیعی همچنین تأکید کرد: احداث و راه اندازی این پست با برنامه ریزی و اجرای فنی شرکت برق منطقه‌ای تهران انجام شده و همکاری نزدیک مجموعه‌های مدیریتی و اجرایی استان قم، از جمله معاونت عمرانی استانداری، اداره کل راه و شهرسازی و شرکت توزیع نیروی برق استان قم، نقش مهمی در تکمیل این پروژه داشته است.