آخرین آمار واردات کالا از گمرک فرودگاه امام (ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین نوحی مدیرکل گمرک فرودگاه امام (ره) اظهار کرد: در رویه واردات در ۸ ماهه امسال ۴۵ هزار و ۵۵۶ تن کالا به ارزش ۷ میلیارد و ۱۴۵ میلیون دلار از این اداره کل ترخیص شده است.

و: حاطرنشان کرد: عمده کالاهای وارداتی از این گمرک در این مدت شامل طلا، تلفن همراه، دارو و مواد اولیه دارو، قطعات و تجهیزات پزشکی بوده است.

مدیرکل گمرک فرودگاه امام (ره) در خصوص صادرات کالا از گمرک فرودکاه امام (ره) گفت: ارزش کالاهای صادراتی امسال ۱۶۰ میلیون دلار بوده که عمده کالاهای صادراتی دارو و زعفران می‌باشد.