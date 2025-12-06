گمرکات آذربایجان غربی قطب تجارت خارجی کشور؛ ۴ میلیون تن کالا صادر شد

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، سکینه اسمی: استان آذربایجان غربی با در اختیار داشتن ۱۴ گمرک و پایانه مرزی از جمله بازرگان، رازی، سرو، تمرچین، صنم بلاغی و همچنین پایانه‌های متعدد تجاری، نقش تعیین‌کننده‌ای در ترانزیت، صادرات، واردات و جابه‌جایی مسافر در کشور دارد.

موقعیت ژئوپلیتیک استان در تقاطع سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان (نخجوان)، این منطقه را به یکی از مهم‌ترین کریدورهای تجارت خارجی ایران تبدیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۳۰ درصد ترانزیت زمینی کشور از مسیر آذربایجان غربی عبور می‌کند و گمرک بازرگان همچنان «مهم‌ترین گمرک زمینی کشور» باقی مانده است

گمرکات و بازارچه‌های مرزی آذربایجان غربی با بهره‌گیری از موقعیت استراتژیک و زیرساخت‌های توسعه‌یافته، نقش محوری در ترانزیت کالا، صادرات، واردات و تردد مسافر دارند. این مراکز مرزی، علاوه بر تسهیل جریان تجارت قانونی، می‌توانند سهم استان در اقتصاد غیرنفتی کشور را افزایش دهند.

بازارچه‌های مرزی استان علاوه بر تسهیل تجارت خرد، سهم قابل توجهی در توسعه اقتصاد محلی و اشتغال مرزنشینان دارند. این مراکز، امکان تجارت کالاهای صادراتی کوچک، صنایع دستی و محصولات کشاورزی را فراهم می‌کنند و زمینه ورود کالاهای ضروری مناطق مرزی را با حداقل هزینه فراهم می‌سازند.

گمرکات استان با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند کنترل، انبارداری پیشرفته و امکانات باراندازی، توانایی مدیریت حجم بالای صادرات و واردات رسمی را دارند. این زیرساخت‌ها، فرآیند تجارت قانونی و ترانزیت کالا را سرعت می‌بخشد و امنیت جریان کالا را تضمین می‌کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند با توسعه زیرساخت‌های بازارچه‌ها، بهبود فرآیندهای گمرکی و هوشمندسازی مرزها، می‌توان سهم آذربایجان غربی در صادرات غیرنفتی کشور را افزایش داد. بازارچه‌ها به ویژه در تجارت خرد، محصولات کشاورزی و صنایع دستی نقش مهمی دارند و می‌توانند جریان تجارت قانونی مرزی را تقویت کنند.

صادرات ۴.۸ میلیون تنی از گمرکات آذربایجان غربی به خارج کشور

ناظر گمرکات آذربایجان غربی در خصوص صادرات و واردات از گمرکات آذربایجان غربی گفت: در طول هشت ماهه گذشته سال جاری میزان صادرات از گمرکات استان ۴ میلیون و ۸۰۲ هزار و ۷۸ تن بوده ارزش بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

خالد جنگجو با بیان اینکه این میزان صادرات از نظر وزن ۲۳ درصد و از نظر ارزش ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است، ادامه داد: از این میزان دو میلیون و ۹۸۴ هزار و ۴۱۸ تن به ارزش یک میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلار مربوط به گمرکات استان بوده است.

وی میزان صادرات از گمرکات استان را طی سال گذشته را ۲ میلیون و ۹۹ هزار و ۸۱۵ تن با ارزش یک میلیارد و ۲۱۷ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: میزان صادرات استان در ۸ ماهه امسال از نظر وزن ۴۲ درصد و از نظر ارزش ۵۷ درصد رشد داشته است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی با بیان اینکه از ۴ میلیون صادرات انجام شده از استان یک میلیون و ۸۱۷ هزار و ۶۶۰ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار مربوط به صادرات سایر گمرکات از گمرکات استان است و اظهار کرد: این میزان در مقایسه با سال گذشته با یک میلیون و ۷۷۹ هزار و ۱۷۸ تن و ارزش یک میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار از نظر وزن یک درصد رشد و از نظر ارزش ۵ درصد افزایش داشته است.

ترانزیت ۱.۹ میلیون تنی از گمرکات آذربایجان غربی

جنگجو در خصوص ترانزیت کالا از گمرکات استان نیز گفت: در ۸ ماهه گذشته مجموع ترانزیت انجام‌شده از گمرکات استان به یک میلیون و ۹۷۶ هزار و ۷۶۸ تن رسیده که ارزش آن ۶ میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار بوده است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این عملیات ترانزیت داخلی بوده است، افزود: در هشت‌ماهه امسال یک میلیون و ۳۸ هزار و ۴۷۹ تن ترانزیت خارجی از مقصد ثبت شده که ارزش آن ۳ میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۹۳۸ هزار و ۲۸۹ تن ترانزیت خارجی مبدأ خارج از کشور از مرزهای آذربایجان غربی عبور کرده که ارزش آن ۲ میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار بوده است.

به گفته ناظر گمرکات آذربایجان غربی، میزان ترانزیت سال گذشته دو میلیون و ۴۵۱ هزار و ۷۷۴ تن بود که این ارقام نشان‌دهنده کاهش ۱۹ درصدی ترانزیت در سال جاری است.

جنگجو در خصوص واردات از گمرکات استان نیز گفت: در هشت ماهه امسال واردات ثبت‌شده از گمرکات استان ۲۵۹ هزار و ۷۳۱ تن با ارزش ۷۳۱ میلیون دلار بوده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۰۷ هزار و ۳۷ تن به ارزش ۸۲۵ میلیون دلار بود. واردات از نظر وزن ۱۶ درصد و از نظر ارزش ۱۱ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به واردات کولبری نیز اعلام کرد: در این مدت ۳۱ هزار و ۷۷۸ تن کالا به ارزش ۴۴ میلیون دلار از طریق رویه کولبری وارد شده که نسبت به ۳ هزار و ۴۵۰ تن و ارزش ۱۳ میلیون دلار سال گذشته، از نظر وزن ۸۲۱ درصد و از نظر ارزش ۲۵۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

تردد ۲.۹ میلیون مسافر از گمرکات آذربایجان غربی طی سال جاری

جنگجو با اشاره به وضعیت درآمدی گمرکات استان گفت: درآمد گمرکات آذربایجان غربی در هشت‌ماهه امسال ۸۵ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۳۴۰ دلار بوده که در مقایسه با ۵۸ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۹۳۷ دلار سال گذشته ۴۷ درصد افزایش یافته است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی در خصوص تردد مسافر از گمرکات استان طی سال جاری نیز گفت: در هشت‌ماهه گذشته ۲ میلیون و ۹۱ هزار و ۴۴۹ نفر وارد کشور شده‌اند که ۷ درصد افزایش داشته است.

وی تعداد مسافران خروجی از گمرکات استان را دو میلیون و ۶۵ هزار و ۶۸۶ نفر اعلام و خاطرنشان کرد: این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال که یک میلیون و ۹۸۲ هزار و ۷۷۸ نفر بود ۴ درصد رشد نشان می‌دهد.

جنگجو مجموع تردد مسافران استان را ۴ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۱۸۵ نفر اعلام کرد و افزود: این رقم نسبت به ۳ میلیون و ۹۲۸ هزار و ۶۵۱ نفر سال گذشته ۶ درصد رشد داشته است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی گفت: میانگین تردد روزانه مسافر از گمرکات آذربایجان غربی در سال جاری ۱۶ هزار و ۸۹۹ نفر بوده است که نشان‌دهنده اهمیت و حجم بالای فعالیت مرزهای استان است.