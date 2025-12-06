بررسی عملکرد اورژانس کشور در مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برنامه کاری خود در هفته جاری را با تمرکز بر ارزیابی وضعیت حوزه سلامت و بررسی آخرین تحولات مربوط به خدمات اورژانس آغاز می‌کند.

بر اساس این دستور کار، در روز یکشنبه (۱۶ آذرماه، ۱۴۰۴) نشست هم‌اندیشی اعضای کمیسیون برای مرور مسائل کلیدی حوزه سلامت کشور برگزار می‌شود.

در ادامه فعالیت‌های این هفته، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه (۱۸ آذر ۱۴۰۴) نشست مشترکی را با رئیس و معاونان سازمان اورژانس کشور برگزار می‌کنند.

این نشست با محوریت بررسی وضعیت خدمات اورژانس، عملکرد ناوگان فوریت‌های پزشکی، نیازهای تجهیزاتی، چالش‌های نیروی انسانی و وضعیت مراکز اورژانس تشکیل خواهد شد.