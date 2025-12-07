  1. سلامت
تصادف زنجیره‌ای در اتوبان امام علی؛ ۳ مصدوم درمان سرپایی شدند

سخنگوی اورژانس استان تهران گفت: برخورد پنج خودرو در اتوبان امام علی ظهر امروز به آسیب‌دیدگی سه نفر انجامید که همگی در محل درمان شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران گفت: ظهر امروز (۱۶ آذر ۱۴۰۴) ساعت ۱۱:۵۷ حادثه تصادف زنجیره‌ای میان پنج خودروی سواری شامل دو دستگاه پراید، یک وانت، یک سمند و یک پژو ۲۰۶ در مسیر شمال اتوبان امام علی و در محدوده خروجی سلیمانی غرب به اورژانس اعلام شد.

به گفته وی؛ پس از اطلاع‌رسانی، یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد. در بررسی‌های اولیه مشخص شد که این حادثه سه مصدوم برجا گذاشته که هر سه نفر توسط کارشناسان اورژانس در محل حادثه درمان شدند و نیازی به اعزام بیمارستان نداشتند.

این گزارش نهایی بوده و در صورت ثبت اطلاعات جدید، به‌روزرسانی خواهد شد.

