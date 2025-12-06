بزرگداشت هزار سالگی حوزه علمیه نجف اشرف

به گزارش خبرگزاری مهر، آستان مقدس عباسی اعلام کرد: این جشن، هزارمین سالگرد تأسیس حوزه علمیه نجف را گرامی می‌دارد و همزمان با سالگرد ورود شیخ ابوجعفر محمد بن الحسن طوسی (قدس سره) به این شهر مقدس در سال ۴۴۸ هجری قمری است.

آستان مقدس عباسی اعلام کرد: این جشن، فرصتی را برای برجسته کردن نقش تمدنی و علمی شهر نجف و حوزه علمیه آن و روشن کردن سهم تاریخی و فرهنگی آن در پیشرفت امت اسلامی فراهم می‌کند.

در این بیانیه آمده است: با توجه به اهمیت این مراسم در احیای میراث دینی و فرهنگی این شهر بزرگ و حوزه علمیه، چه در عراق و چه در سراسر جهان اسلام، آستان مقدس عباسی تمهیداتی را برای بزرگداشت این سالگرد اتخاذ کرده است از جمله آنکه مراکز میراثی آن، سلسله جلسات گسترده‌ای را برای بررسی برنامه‌ای برای سمینارهایی با محوریت انتشاراتی که در جشن‌های هزاره حوزه علمیه نجف ارائه خواهند شد، برگزار کرده‌اند.

در ادامه اشاره شده است که «سید احمد الصافی، متولی شرعی آستان مقدس عباسی، پیش از این جلسه‌ای را با حضور چندین نفر از علمای برجسته برگزار کرد و بر اهمیت این مناسبت و پیامدهای آنکه ارزش فکری و علمی حوزه علمیه را آشکار می‌کند، تأکید کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، حوزه علمیه نجف اشرف، هزاران فقیه، متفکر و نویسنده را تربیت کرده و در گسترش اسلام و آموزه‌های آن در سراسر جهان نقش برجسته‌ای داشته است.

در این جلسه چندین پروژه علمی از جمله موارد زیر تصویب شد: برگزاری یک کنفرانس علمی بین‌المللی مختص شیخ ابوجعفر طوسی (قدس سره)؛ تدوین یک دایره‌المعارف علمی بزرگ در مورد تأثیر حوزه علمیه نجف بر علوم مختلف اسلامی، مانند کلام، فقه، حقوق، زبان عربی و سایر علوم؛ و مستندسازی تاریخچه مفصلی از مه‌مترین رویدادهایی که این شهر مقدس و حوزه علمیه از زمان تأسیس خود شاهد آن بوده است.

کمیته مقدماتی دایره‌المعارف «هزاره حوزه علمیه نجف» در جلسه‌ای با حضور گروهی منتخب از مدیران مراکز فکری و میراثی و تعدادی از علمای برجسته، پیشرفت پروژه را مورد بحث قرار داد.

سید الصافی از محققانی که در سمینارعلمی بزرگداشت این سالگرد شرکت کرده بودند، تقدیر کرد.

شیخ مسلم الرضایی، مشاور مرجع عالی احیای میراث در حرم مطهر عباسی، اظهار داشت: در این جلسه مراحل تکمیل دانشنامه جامع علمی مورد بحث قرار گرفت که هدف آن مستندسازی تولیدات علمی حوزه نجف در طول هزار سال در زمینه‌های مختلف دانش، از جمله فقه، اصول فقه، علوم قرآنی، تفسیر، سیره نگاری راویان حدیث، روش شناسی حدیث، ادبیات، زبان شناسی، کلام، منطق، فلسفه، سیره نویسی، تاریخ و اخلاق است.

وی افزود: این دانشنامه، نمایانگر یک پروژه تمدنی بسیار مهم است، نه تنها برای مستندسازی تولیدات علمی حوزه نجف، بلکه برای برجسته کردن نقش پیشگامانه آن در شکل گیری اندیشه اسلامی در طول اعصار.»

وی توضیح داد: این دانشنامه مرجعی اساسی برای محققان و دانشجویان و منبعی قابل اعتماد خواهد بود که عمق تجربه حوزه علمیه در زمینه‌های مختلف دانش را نشان می‌دهد.

در این بیانیه تأکید شده است: آستان مقدس عباسی مشتاق است تا از طریق تحقیق، انتشار و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی تخصصی، علاوه بر انتشارات میراث و دانشنامه‌های علمی که بر این میراث کهن تأثیر گذار بوده‌اند، دستاوردهای دانشمندان برجسته در زمینه‌های مختلف علمی را برجسته کند و این از جمله فعالیت‌های آن برای جشن گرفتن هزاره حوزه علمیه نجف است که از سال‌های ۱۴۴۷-۱۴۴۸ هجری قمری فعال بوده است.