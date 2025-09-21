به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز قرآن کریم نجف وابسته به مجمع علمی قرآن آستان مقدس عباسی بر فعالیتهای این مرکز نظارت خواهد داشت.
مهند المیالی، مدیر مرکز قرآن کریم نجف در این باره گفت: رویکرد آستان مقدس عباسی با اهتمام به ارشادات آیتالله سید احمد الصافی، تولیت آن بر تأسیس مراکز جامع قرآنی در سراسر عراق تمرکز دارد که بخشی از طرح گسترش شبکه مؤسسات تخصصی قرآنی و نشر دانش قرآنی و آموزههای اهل بیت (ع) است.
وی افزود: تلاش کردیم که محیطی علمی و جامع در مرکز طوزخورماتو فراهم و این مرکز را با سالنها و بخشهای آموزشی مجهز، تأسیس کنیم تا بهترین خدمات قرآنی را به جامعه ارائه دهد.
در همین راستا، سید عبدالهادی الموسوی، مسئول واحد اداری مرکز جدید قرآن طوزخورماتو اظهار کرد: این مرکز برنامهها و دورههای متنوع حفظ، تلاوت و آموزش احکام تجوید را ارائه خواهد داد تا نسل قرآنی آگاه و پایبند به فرهنگ تقلین (قرآن و اهل بیت (ع)) را پرورش دهد.
این مراسم با اجرای گروههای سرود و تکریم تعدادی از حامیان پروژه و بازدید حاضران در مراسم از بخشها و واحدهای مرکز قرآنی طوزخورماتو همراه بود.
