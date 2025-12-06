به گزارش خبرنگار مهر، سید صادق سعادتیان پیش از ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه هیئت مدیره جدید کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان اظهار کرد: با همراهی کانون‌های استانی سردفتران و دفتریاران، دورنمای روشنی از توسعه خدمات الکترونیکی و تسهیلگری بیشتر برای مردم خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه هدف توسعه خدمات الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی ارائه خدمات سریع، درست و کم‌هزینه است، افزود: سامانه ثبت ازدواج و طلاق الکترونیکی گامی در این مسیر است و توسعه آن با همکاری دستگاه‌های مختلف ادامه خواهد داشت.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: سردفتران ازدواج و طلاق نزدیک به یک قرن خدمت کرده‌اند اما کانون منسجمی نداشتند که با تشکیل کانون سردفتران ازدواج و طلاق و نیز تدوین اساسنامه و شیوه‌نامه انسجام، هماهنگی بین دستگاهی و ارائه پیشنهادهای قانونی ممکن شده است.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر اقدامات مهمی مانند اسکن دفاتر اسناد رسمی و ایجاد بستر الکترونیکی برای ثبت و دسترسی به اطلاعات، راه‌اندازی قانون الزام و ماده ۲ که امکان تنظیم قراردادها و اسناد رسمی بدون حضور مکرر مردم در دفاتر را فراهم می‌کند، توسعه سامانه ثبت الکترونیک، احراز هویت و پیگیری حقوق دولتی و وجوه عمومی به صورت غیرحضوری، آموزش، پیگیری و ساماندهی قراردادها، از جمله قرارداد یکسان، به نحوی که آثار حقوقی آن محفوظ و مطمئن باشد انجام شده است.

سعادتیان گفت: نیاز است خدمات حضوری کاهش یافته و مردم بتوانند سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر و با امنیت حقوقی کامل به اسناد و قراردادهای خود دسترسی داشته باشند. هدف ما این است که سامانه و خدمات الکترونیکی به گونه‌ای توسعه یابد که نیازی به مراجعه حضوری مکرر نباشد و حقوق اصحاب معامله حفظ شود.

وی تاکید کرد: بر اجرای قانون به نفع مردم و توسعه خدمات دفاتر اسناد رسمی تاکید داشته و تا زمانی که در این جایگاه حضور داریم، تمام توان خود را برای تحقق این اهداف به کار خواهیم گرفت.