آغاز رسمی فعالیت کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صافی پیش از ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه هیئت مدیره جدید کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با اشاره به اهمیت تدوین اولین سند رسمی تحول فناوری الکترونیک در کشور اظهار کرد: با این سند تحول فناورانه خیره‌کننده و شگفت‌انگیزی را در سازمان ثبت اسناد و فرایندهای ثبتی شاهد هستیم که جای تقدیر و سپاس فراوان دارد.

وی افزود: سند الکترونیک ازدواج و طلاق به عمر ۱۰۰ ساله سندهای دفترچه‌ای پایان داد و این امکان را فراهم کرد که ثبت الکترونیک اجراییه، صدور الکترونیک رونوشت اسناد ازدواج و طلاق، صدور الکترونیک اخطاریه، صدور الکترونیک مخاطبات و ده‌ها فرایند ثبتی دیگر متحول شود.

رئیس کانون ازدواج وطلاق استان اصفهان تصریح کرد: اولین دوره رسمی کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان، مطابق با اساسنامه مصوب ریاست قوه و به ریاست عالی سازمان آغاز شد اما بدون تردید، کانون‌های استانی بدون یک کانون قوی و وزین در پایتخت، همچون دانه‌های از هم پاشیده ی تسبیح نمی‌توانند کاری از پیش ببرند لذا مهم‌ترین تقاضای ما این است که به‌سرعت این کانون قوی تشکیل شود.

وی ادامه داد: اکثریت سران دفاتر حاضر نیستند برای جلب درآمد بیشتر، شأن سردفتری را زیر پا بگذارند و سفره‌داری کنند بدین سبب درخواست دارم راهکارهای جایگزین برای جلوگیری از تضییع حقوق سردفتران پیش‌بینی شود تا اثر لغو سقف را که اکثریت صنف ما را متضرر کرده، جبران کند.

صافی اضافه کرد: راهکارهای جایگزین می‌تواند شامل توزیع الکترونیک دادنامه‌های طلاق از مجتمع‌های قضائی خانواده به دفاتر طلاق با اتصال سامانه ثبت به سامانه محاکم خانواده، اتصال سامانه وزارت بهداشت به سامانه ثبت برای ارجاع گواهی‌های صادره از مراکز بهداشت یا توسعه کارکردهای دفاتر ازدواج و طلاق باشد.

وی تاکید کرد: تأخیر در ابلاغ تعرفه‌های موردانتقاد سردفتران است بنابراین لازم است در پایان یک سال، تعرفه جدید در حوزه اسناد و ازدواج و طلاق ابلاغ شود.