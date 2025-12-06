درخواست پارلمان کنیا برای بازنگری در توافق دفاعی با انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای «افریکانیوز»، پارلمان کنیا با انتشار گزارشی تحقیقاتی، واحد آموزشی ارتش انگلیس در این کشور را به تخلفات گسترده حقوق بشری، تخریب محیط زیست و سوء رفتار در طول چند دهه حضور در این منطقه متهم کرد.

این گزارش که توسط کمیته دفاع، اطلاعات و روابط خارجی پارلمان کنیا تهیه شده، سوءرفتار نیروهای انگلیسی از جمله سوءاستفاده، تجاوز و آزار جنسی مردم محلی را مستندسازی کرده است.

یکی از مشهورترین پرونده‌ها، مرگ یک زن جوان کنیایی در سال ۲۰۱۲ است که جسد وی در مخزن فاضلاب یک هتل پیدا شد و نظامیان انگلیسی، متهم این قتل اعلام شدند.

در این گزارش، واحد آموزشی ارتش انگلیس، به تخریب محیط زیست، بی‌احتیاطی در برخورد با مهمات منفجر نشده و دفع ناصحیح پسماندهای نظامی متهم شده است.

نمایندگان پارلمان کنیا حضور واحد آموزشی ارتش انگلیس در کشورشان را بیشتر شبیه به حضور «نیروی اشغالگر» توصیف کرده و خواستار بازنگری در توافق دفاعی با لندن، افزایش نظارت و ایجاد مکانیسم‌های عدالت و جبران خسارت برای قربانیان شدند.

دولت انگلیس با ابراز تأسف از یافته‌های تحقیقاتی پارلمان کنیا اعلام کرده که آماده بررسی مستندات مربوط به این اتهامات است.