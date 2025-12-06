تاکید رئیس جمهور بر تصمیم گیری درباره آب با نظر دانشگاهیان

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حبیبی در مراسم بزرگداشت روز دانشجوی وزارت بهداشت که امروز شنبه ۱۵ آذرماه در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، خطاب به دانشجویان گفت: ظرفیت شما در سطح ملی زمانی بیشتر فراهم میشود که نقش خود را در انجمنها، کانونها و تشکلها جدی بگیرید.
وی تاکید کرد: دانشجویان شرکای راهبردی ما در حوزه فرهنگی و دانشجویی و در تعاملات وزارتخانه هستند و دانشجویان و دانشگاه، بازوی راهبردی نظام و دولت برای پیشبرد اهداف کشورند.
معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت اظهار کرد: هفته گذشته، رئیسجمهور تأکید کرد که هیچ تصمیمی درباره موضوع آب که یکی از مهمترین مسائل کشور است، گرفته نخواهد شد مگر اینکه ابتدا در دانشگاه بررسی شود و نظر دانشگاهیان دریافت شود. این نشان دهنده توجه به جایگاه واقعی دانشگاه است.
وی دانشگاه را میدان گفتوگوی ملی دانست و گفت: دانشگاه محل تضارب آرا و نقد و بررسی مسائل علمی است. اگر توجه کافی به دانشگاه داشته باشیم، میتوانیم فضای مناسبی برای نقشآفرینی دانشجویان عزیز فراهم کنیم. برنامه امروز نیز به همین منظور طراحی شده است تا شرایط گفتگوی مستقیم دانشجویان با بدنه مدیریتی وزارتخانه فراهم شود.
حبیبی با بیان اینکه دانشجویان امروز نیز اثرگذار هستند گفت: امروز دانشجویان ما با ارائه یک مقاله، با حضور در اجتماعات علمی، نام ایران را سربلند میکنند. در جنگ ۱۲ روزه نیز دانشجویان مقاومت و همبستگی خود نشان دادند.
نظر شما