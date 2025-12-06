  1. هنر
رعنا آزادی‌ور به فیلم جدید رضا گوران پیوست

رعنا آزادی‌ور به فیلم جدید رضا گوران پیوست

پیش‌تولید فیلم سینمایی «فیل» به کارگردانی رضا گوران همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رعنا آزادی‌ور نخستین بازیگری است که حضورش در فیلم سینمایی جدید رضا گوران به کارگردانی خود وی و تهیه‌کنندگی رضا فتح‌اللهی‌پور قطعی شده است. آزادی‌ور که در سال‌های اخیر با بازی در چهار فصل سریال «زخم کاری» مورد توجه مخاطبان بوده، پس از چهار سال بار دیگر به سینما بازگشته تا ایفاگر نقشی تازه باشد.

«فیل» روایتی انسانی از تجربه‌های کمتر روایت‌شده کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم و خانواده‌های آنان است؛ تجربه‌هایی که معمولاً در سایه باقی می‌مانند و کمتر به شکل دقیق و واقع‌گرایانه در سینما بازتاب یافته‌اند.

عوامل و سایر بازیگران این اثر  به زودی معرفی می‌شوند.

