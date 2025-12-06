به گزارش بازرگانی مهر، کیوان کاشفی در یکصدمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع فعالان اقتصادی زنجان اظهار کرد: شورای گفت‌وگو یکی از مهم‌ترین و منحصربه‌فردترین کارگروه‌های کشور است که می‌تواند موتور محرک توسعه استان‌ها باشد.

وی افزود: شورای گفت‌وگو محلی است که بخش خصوصی، تشکل‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس، دادگستری و سایر نهادهای اثرگذار کنار هم می‌نشینند؛ ساختاری با این گستردگی در هیچ کارگروه دیگری وجود ندارد و همین موضوع این شورا را به پیشران توسعه استان‌ها تبدیل کرده است.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران با اشاره به کارکرد ملی این شورا افزود: پیشنهاداتی که از استان‌ها یا کمیسیون‌های تخصصی اتاق ارائه می‌شود، در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی ملی کارشناسی شده و به صورت ماهیانه در جلسه‌ای با حضور وزرای مرتبط، معاونین قوه قضائیه و رؤسای کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می‌شود. طبق قانون، تمامی مصوبات شورا باید ظرف یک ماه در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد مصوبات شورای گفت‌وگو در همین بازه یک‌ماهه در دولت مطرح شده است و تنها مواردی که بار مالی دارند نیازمند هماهنگی بیشتر با سازمان برنامه و بودجه هستند.

کاشفی افزود: این فرآیند باعث شده شورای گفت‌وگو سریع‌ترین و کارآمدترین مسیر اصلاح قوانین و بخشنامه‌های مخل کسب‌وکار باشد.

وی در ادامه با تاکید بر نقش کارشناسی در اتاق‌های بازرگانی گفت: بخش خصوصی کشور نباید حرف غیر منطقی یا غیر کارشناسی زده و هر خروجی از اتاق‌ها و شورای گفت‌وگو باید پشتوانه مطالعاتی داشته باشد؛ به همین دلیل برای همه استان‌ها بودجه مستقل خانه کارشناسی اختصاص داده‌ایم.

وی تاکید کرد: شورای گفت‌وگوی استان‌ها از موازی‌کاری با کارگروه‌های دیگر پرهیز کرده و تمرکز خود را بر اصلاح مقررات و رفع موانع توسعه اقتصادی بگذارند.

کاشفی با اشاره به اینکه در آخرین ارزیابی شش‌ماهه که هنوز به‌صورت رسمی منتشر نشده، استان زنجان به‌عنوان بهترین شورای گفت‌وگوی کشور انتخاب شده است، گفت: زنجان با کسب امتیاز بالا در شاخص‌های عملکردی، در رتبه نخست قرار گرفته است.

وی با تبریک این موفقیت به استاندار، اتاق بازرگانی زنجان و اعضای شورا گفت: این دستاورد نتیجه تلاش مشترک همه اعضای شورای گفت‌وگوست و نشان می‌دهد همکاری دولت و بخش خصوصی در زنجان به الگوی موفق ملی تبدیل شده است.