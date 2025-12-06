به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، دفتر آیت‌الله سیستانی مرجع عالیقدر دینی امروز شنبه از توقف موقت دیدارها با آیت‌الله سیستانی در منزل ایشان در استان نجف اشرف خبر داد بدون اینکه زمانی را برای از سرگیری این دیدارها اعلام کند.

دفتر آیت‌الله سیستانی در بیانیه‌ای اعلام کرد: بحمدالله ایشان در وضع سلامتی خوبی به سر می‌برند و تحت مراقبت و رسیدگی کامل هستند.

در این بیانیه از دوستداران ایشان خواسته شده است اطمینان خاطر داشته باشند و به شایعات توجه نکنند.

دفتر آیت الله سیستانی بیان کرد: مرجعیت عالی دینی، همانطور که همه می‌دانند، «چراغ هدایت به سوی حقیقت و درستی و منبع امنیت برای عراق و مسلمانان» باقی خواهد ماند.