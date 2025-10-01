تشکر و قدردانی دفتر آیت الله سیستانی از پیام های همدردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، دفتر آیت الله سیستانی، مرجع عالیقدر دینی در نجف اشرف، امروز چهارشنبه در بیانیهای از کسانی که درگذشت همسر ایشان را تسلیت گفتند، تشکر کرد.
در این بیانیه آمده است: ما با کمال سپاس و قدردانی صمیمانه، از همه کسانی که عواطف والای انسانی و همدردی صادقانه خود را با مرجع عالیقدر دینی (دام ظلّه) و خانواده ایشان در این مصیبت بزرگ ابراز داشتند، بهویژه کسانی که با تحمل سختیها در مراسم تشییع یا مجلس عزاداری حضور یافتند، چه از داخل عراق از استانهای مختلف و چه از خارج کشور، و نیز کسانی که پیامهای تسلیت و همدردی فرستادند یا در رسانههای مکتوب و شنیداری بیانیههایی در این باره منتشر کردند، صمیمانه تشکر میکنیم.
دفتر آیت الله سیستانی بیان کرد: سپاس فراوان از مراجع عظام، علمای اعلام و طلاب عزیز در حوزههای علمیه و مراکز علمی چه در عراق و چه در خارج همچنین از شیوخ محترم عشایر، شخصیتهای گرامی و بزرگان، نهادهای رسمی، جریانهای دینی و مردمی، و تمامی دوستان و شهروندان عزیز و دیگران به خاطر همدردی و محبت بیپایانشان.
در پایان این بیانیه آمده است: از خداوند متعال و توانا مسئلت داریم که همه را از هر بدی و بلایی محفوظ بدارد و هرگز داغ عزیزان را بر دلشان ننشاند، و آن بانوی جلیلالقدر را در رحمت و رضوان واسعه خود قرار دهد و او را با اجداد پاک و مطهرش، حضرت محمد (ص) و آل او (علیهم السلام)، محشور فرماید.
