عبدالعزیز عبدالهی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: واگذاری انشعاب آب شرب در محله امید با هدف توسعه شبکه آبرسانی شهری و ارتقای کیفیت خدمات در این محله آغاز شده است.
مدیر اداره آبفا گناوه افزود: اولویت ما تأمین آب مطمئن، پایدار و با کیفیت برای تمامی خانوارهای این محله است و در این راستا تلاش میکنیم فرآیند ارائه خدمات بدون وقفه و مستمر انجام شود.
وی افزود: فرآیند بررسی، نصب و تکمیل انشعابات جدید برای متقاضیان آغاز شده و تیمهای اجرایی آبفا به صورت روزانه در حال پیگیری درخواستها هستند، پاسخگویی به مردم و تسریع در روند رسیدگی از جمله مهمترین برنامههای ما در این مرحله است.
مدیر آبفا گناوه با اعلام زمان مراجعه متقاضیان بیان کرد: ساکنان محله امید میتوانند از ۱۵ آذر ماه جاری تا ۱۵ دی ماه با مراجعه به اداره آبفا یا دفاتر خدمات مشترکین و ارائه مدارک لازم، برای دریافت انشعاب قانونی اقدام کنند.
عبدالهی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم ساماندهی انشعابات غیرقانونی تأکید کرد و گفت: پس از پایان مهلت اعلامشده، تمامی انشعابات غیرمجاز شناسایی و جمعآوری خواهد شد و مسئولیت هرگونه خسارت یا تبعات احتمالی بر عهده استفادهکنندگان این انشعابات است.
وی با قدردانی از همکاری اهالی محله امید عنوان کرد: انتظار داریم ساکنان این محله در این فرآیند با آبفا همکاری کنند تا بتوانیم خدماتی پایدار، ایمن و مطابق استانداردهای لازم ارائه دهیم.
نظر شما