عملیات بهبود آبرسانی به روستای چاهک اجرا شد

عبدالعزیز عبدالهی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مهمترین دغدغههای شرکت آب و فاضلاب، وجود انشعابات غیرمجاز در شبکه است که موجب افت فشار و در برخی موارد قطع کامل آب شرب در مناطق روستایی میشود.
وی افزود: با پیگیریهای مستمر و اقدامات اجرایی انجامشده توسط مجموعه آبفا شهرستان گناوه، تمامی انشعابات غیرقانونی در مسیر خط انتقال آب به روستای چاهک شناسایی و جمعآوری شد.
مدیر آب و فاضلاب شهرستان گناوه تصریح کرد: در پی این اقدامات، از ساعت ۱۴ تا ۲۲ روز سهشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴، عملیات آبرسانی به اهالی روستا با موفقیت انجام شد و پیشبینی میشود از این پس ساکنان روستای چاهک بتوانند بهصورت منظم و حداقل هفتهای یکبار از آب شرب شبکه بهرهمند شوند.
عبدالهی با تأکید بر تداوم این روند خاطرنشان کرد: برخورد با انشعابات غیرمجاز، اصلاح زیرساختها و کاهش هدررفت آب از اولویتهای اصلی آبفا گناوه است و این اقدامات با جدیت در سایر مناطق از جمله روستای چاهشور نیز دنبال خواهد شد.
وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری فرمانداری شهرستان گناوه، این اقدام را گامی مؤثر در مسیر تأمین پایدار آب شرب برای روستاهای تابعه شهرستان عنوان کرد.
