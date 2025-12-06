  1. استانها
  2. اصفهان
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

استاندار اصفهان: بازگشت شورابه‌ها به دریا صفر می‌شود

اصفهان - استاندار اصفهان گفت: با تکمیل پروژه آب دریا و ورود طرح استخراج نمک و فلزات ارزشمند از شورابه به مرحله تعیین‌کننده، اصفهان در آستانه یک انقلاب زیست‌محیطی قرار گرفته است.

مهدی جمالی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های زیست‌محیطی و فناورانه کشور در حوزه مدیریت منابع آب خبر داد و اظهار کرد: این طرح می‌تواند الگوی ملی در بهره‌برداری پایدار از آب دریا و کاهش اثرات جانبی شیرین‌سازی باشد.

وی در تشریح جزئیات این پروژه افزود: با تلاش شبانه‌روزی تیم فنی و مهندسی شرکت صفه در مسیر تکمیل پروژه انتقال و شیرین‌سازی آب دریا، امکان آزادسازی بخشی از آب زاینده‌رود برای استفاده‌های زیست‌محیطی فراهم می‌شود؛ اقدامی که نقش مهمی در احیای اکوسیستم‌های طبیعی این حوضه آبریز خواهد داشت.

استاندار اصفهان افزود: نتایج اولیه گزارش‌های فنی نشان می‌دهد که در فرآیند تحقیق و توسعه این طرح، قابلیت بازیافت بخش قابل‌توجهی از شورابه‌ها و تبدیل آنها به محصولات صنعتی باارزش از جمله نمک‌های فرآوری‌شده و برخی فلزات ارزشمند احراز شده است. اجرای این فناوری، علاوه بر جلوگیری از بازگشت شورابه‌ها به دریا، می‌تواند ارزش افزوده اقتصادی چشمگیری برای استان به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت ملی این پروژه بیان کرد: در صورت تکمیل زیرساخت‌ها و بهره‌برداری کامل از فناوری بومی‌شده، میزان بازگشت شورابه به صفر خواهد رسید؛ دستاوردی که ضمن حفاظت از محیط‌زیست دریایی، اصفهان را به یکی از قطب‌های نوآوری در حوزه فناوری‌های سبز و مدیریت پایدار منابع آبی کشور تبدیل خواهد کرد.

جمالی نژاد این تحول را نقطه عطفی برای صنعت شیرین‌سازی آب دریا در ایران دانست و تأکید کرد: این دستاورد راه را برای توسعه پاک، کاهش هزینه‌های محیط‌زیستی و گسترش فناوری‌های نوین در حوزه آب در سراسر کشور هموار می‌کند.

کد خبر 6679685

    • فرهاد IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 11
      پاسخ
      اب دریا؟ یا آب سد بدون مجوز ماندگان؟؟
    • ناشناس IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      4 8
      پاسخ
      از خیلی وقت پیش اصفهان و برای پایتخت بعدی در نظر دارند ،و از الان مطمین باشین پایتخت انتقالی بعدی اصفهان هست ،،،همه این طرحها در راستی پروژه بزرگ انتقال پایتخت هست
      • علی IR ۰۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        3 3
        آخه اصفهانی که بی آبه چطور میتونه یه پایتخت مناسب و مدرن باشه؟؟ الیگودرز هم دشت بزرگی داره هم یکی از پر آب ترین مناطق ایرانه. لفظ الیگودرز خیلی ساله پیش کشیده شده. روی گسل خاصی هم نیست.
    • علی IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام جواب دوستمون که بادست پاچگی فرمود اصفهان نه الیگودرز امیدوارم وخدا لطف کنه اصفهان از چشمشون دور باشه واین لطف شامل شهرهای دیگر ازجمله الیگودرز و یا دیگر شهرها مدنظرشون برای پایتخت باشه دیگه برای اصفهان بسه مابه همین راضی هستیم
    • احمد IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      اگر استاندار عزیزمان دراین دوره ریاستشان فقط همین یک کار را از خودشان باقی گذاشته باشند کار بس بزرگی شده است که باید به ایشان هدیه بسیار ارزشمندی داده شود ، درود بر ایشان مرحبا
    • IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 2
      پاسخ
      شورابه ها را برای احیای تالاب گاوخونی استفاده کنند
    • غلامرضا IR ۰۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      البته در زمان آغاز بهربرداری فولاد مبارکه و احداث شهر مجلسی در مسیر دود کارخانه از این حرفهای علمی بدون عمل بسیار گفته شد ولی هیچ فردی حرف منطقی و علمی متخصصین را برای احداث شهر جدید به نزدیکی قامیشلو ۱۰ کیلومتر بسمت جنوب گوش نداد که البته لابی و نفوذ حوزه نفوذ طالخونچه قوی بود حالاهم حرف بی عمل زیاد است
    • امیر IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 1
      پاسخ
      اینقدر اب دریا را در بوق کردید چه فایده وقتی هزاران برابرش از زاینده رود برداشت میشود برای کاشی و سرامیک یزد و و باغات هلو وبادام در کویر سنگلاخی نوک کوههای ۴محال و فولاد بروجن و....

