مهدی جمالی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای یکی از بزرگترین پروژههای زیستمحیطی و فناورانه کشور در حوزه مدیریت منابع آب خبر داد و اظهار کرد: این طرح میتواند الگوی ملی در بهرهبرداری پایدار از آب دریا و کاهش اثرات جانبی شیرینسازی باشد.
وی در تشریح جزئیات این پروژه افزود: با تلاش شبانهروزی تیم فنی و مهندسی شرکت صفه در مسیر تکمیل پروژه انتقال و شیرینسازی آب دریا، امکان آزادسازی بخشی از آب زایندهرود برای استفادههای زیستمحیطی فراهم میشود؛ اقدامی که نقش مهمی در احیای اکوسیستمهای طبیعی این حوضه آبریز خواهد داشت.
استاندار اصفهان افزود: نتایج اولیه گزارشهای فنی نشان میدهد که در فرآیند تحقیق و توسعه این طرح، قابلیت بازیافت بخش قابلتوجهی از شورابهها و تبدیل آنها به محصولات صنعتی باارزش از جمله نمکهای فرآوریشده و برخی فلزات ارزشمند احراز شده است. اجرای این فناوری، علاوه بر جلوگیری از بازگشت شورابهها به دریا، میتواند ارزش افزوده اقتصادی چشمگیری برای استان به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت ملی این پروژه بیان کرد: در صورت تکمیل زیرساختها و بهرهبرداری کامل از فناوری بومیشده، میزان بازگشت شورابه به صفر خواهد رسید؛ دستاوردی که ضمن حفاظت از محیطزیست دریایی، اصفهان را به یکی از قطبهای نوآوری در حوزه فناوریهای سبز و مدیریت پایدار منابع آبی کشور تبدیل خواهد کرد.
جمالی نژاد این تحول را نقطه عطفی برای صنعت شیرینسازی آب دریا در ایران دانست و تأکید کرد: این دستاورد راه را برای توسعه پاک، کاهش هزینههای محیطزیستی و گسترش فناوریهای نوین در حوزه آب در سراسر کشور هموار میکند.
