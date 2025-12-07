استاندار اصفهان: هندسه قدرت جدید جهان اسلام تغییرناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد شامگاه یکشنبه در سومین کنگره بینالمللی شهدای طوفانالاقصی و چهارمین کنگره شهدای جبهه مقاومت با گرامیداشت یاد و خاطر شهدای جنگ ۱۲ روزه در مصلای زرینشهر اظهار کرد: در عصر جدید کشورها را با شاخصها و مؤلفههای متفاوتی میسنجند که در این میان، مهمترین مؤلفهای که شاخصهای دیگر را نیز پوشش میدهد، شاخص اقتدار است که از سه جز تشکیل میشود.
وی افزود: جز اول، قدرت خدادادی شامل بارش، معادن، آبهای زیرزمینی، طبیعت، نفت و گاز، اقلیم متفاوت و جغرافیا است که بسیار ارزشمند است اما به تنهایی اقتدار را ایجاد نمیکند.
استاندار اصفهان ادامه داد: دومین قدرت، قدرت اکتسابی است که فناوریهای نوین، دانش جدید، صنایع هایتک و دانشبنیان، موشکی، رویان و هستهای را شامل میشود که ارزش دارد اما در کنار قدرت اول بازهم اقتدار ایجاد نمیکند.
وی تأکید کرد: آنچه بسیار مهم بوده و این دو قدرت را تکمیل و تقویت میکند قدرت سوم است که اصل اقتدار میباشد؛ جز سوم قدرت گفتمانی است که امام راحل با این قدرت جهان را تحت تأثیر خود قرار داد.
جمالینژاد افزود: این قدرت به مراتب نفوذپذیری بالاتری دارد و عزت، پایبندی به ارزشها، تقوای دینی و سیاسی، وحدت کلمه، اتحاد مقدس، سادهزیستی، زهد، حمایت از مظلومان و مقاومت را شامل میشود که در طی این سالها نهتنها کم نشده بلکه پررنگتر نیز شده است.
وی با بیان اینکه در روزگار کنونی در جهان اسلام یک هندسه قدرت متفاوت در حال شکلگیری است، عنوان کرد: این قدرت به مراتب از بسیاری از قدرتهای جهان که واژگان اول و دوم را به خود اختصاص داده بودند، قویتر است؛ خون شهیدان و اراده ملت ما نقشه کهنه قدرتهای ظالم را برهم ریخته است و هندسه جدید شکل گرفته به هیچ عنوان تغییرپذیر نیست.
استاندار اصفهان ادامه داد: این هندسه جدید نه یک حادثه زودگذر بلکه یک واقعیت است؛ این حقیقت را با شهدا با همان گفتمان نوشتند، سرداران ما با همان واژگان استوار کردند و این اتمسفر را با همان معنویت ملت ما پاسداشتند و آیندهسازان ما نیز آن را ادامه خواهند داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، شهید سلیمانی را معمار یک جغرافیای جدید دانست و گفت: شهید سلیمانی دارای شخصیت، سادهزیستی، صبر، بردباری، دیدن حقیقت فرای مرزها و رویکردی بود که مقاومت را از سطح گروهها به سطح یک تمدن منطقهای رساند؛ بیانات ایشان ترجمه یک باور و گفتمان ملتی است که در هیچ شرایطی تسلیم نمیشوند.
جمالینژاد افزود: در کنار ایشان پرچمداران بسیاری از جمله شهید سید حسن نصرالله، اسماعیل هنیه و یحیی سنوار به عنوان صدای رسا و ستون فقرات مقاومت تا پای جان برای این باور ایستادند؛ اراده آنها دیوارهای محاصره را شکست و مصادیق آنها در طوفانالاقصی نیز بسیار بودند.
وی با بیان اینکه مقاومت حقیقتی زنده است چراکه یک گفتمان بوده و گفتمان با هیچ طوفانی از بین نمیرود، تصریح کرد: طوفانالاقصی نقطه عطف این مسیر بود و روز بزرگی بود زیرا محاصرهشدهترین مردم جهان با کمترین امکانات ممکن در مقابل بزرگترین هیمنه منطقه ایستادگی و آن را نابود کردند؛ چشمان جهان کور نیست و آنها دیدند که یک اراده میتواند دیوار ظلم را از بین ببرد.
استاندار اصفهان با اشاره به پیام این حماسهها در داخل کشور بیان کرد: آیا مقاومت فقط یک میدان جنگ بود؟ آیا طوفانالاقصی فقط یک عملیات نظامی بود؟ آیا جنگ ۱۲ روزه فقط یک تقابل امنیتی بود؟ در پاسخ هر سه سوال باید گفت خیر، زیرا این حماسهها به این سادگی نبوده بلکه پیامی برای ساختن ایران و همچنین تمدن نوین اسلامی در منطقه است.
وی افزود: قلبهای ما باید به یکدیگر نزدیک و در مقابل دشمنان قوی باشیم؛ برای آنکه این گفتمان بماند و پویا و مانا به راه خود ادامه دهد تنها به وحدت، امید، آیندهسازی، اعتماد، آرامش اجتماعی، تقویت همبستگی، امیدآفرینی، توجه به نسل نوجوان و ساختن آینده با عقلانیت، اخلاق و عزت نیاز دارد.
جمالینژاد تصریح کرد: شهدای جنگ ۱۲ روزه و قبل از آن نه فقط حافظان مرزهای سرزمین بلکه حافظان کرامت انسانی، سربازان عدالت برای همه ملتها بودند و عزت، مقاومت، توکل، تقوای دینی و اتحاد مقدس آنها بسیار ارزشمند بود.
