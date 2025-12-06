به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای معاونین به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۴ برگزار شد و امور جاری دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ابتدا با اشاره به در پیش رو بودن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) فخر عالم بشریت است و پیامبر (ص) در طول عمر بابرکتش تعابیر عجیبی نسبت به آن حضرت به کار برده است که نشان دهنده عظمت جایگاه بی بدیل فاطمه زهرا (س) و مقام والای ایشان است.

وی ادامه داد: لقب ام ابی‌ها به حضرت فاطمه زهرا (س) تعلق دارد، آن حضرت در خردسالی و در سال دهم بعثت، آن سال اندوه‌بار، از مهر مادری مهربان، چون حضرت خدیجه کبری (سلام‌الله‌علیها) محروم شد و از کودکی به عنوان یار و مدافع پدر بزرگوارش نقش مادری را نه تنها در خانواده خود، بلکه در بُعد معنوی و سیاسی برای جامعه اسلامی به خوبی ایفا کرد.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه نکاتی را در خصوص کرامت و منزلت حضرت فاطمه علیها السلام نزد پیامبر (ص) متذکر شد و افزود: کنیه‌ام ابیها تجلی‌گر عمق ارتباط معنوی و عاطفی حضرت فاطمه زهرا (س) با پیامبر اکرم (ص) و نشان‌دهنده مقام والای آن حضرت در کانون خانواده و جامعه اسلامی است، تاریخ زندگی فاطمه زهرا (س) اگرچه کوتاه بود، اما اساس نبوت و اساس امامت به ایشان تعلق دارد، رسول خدا (ص) خبر داده بود که پیشوایان معصوم (ع) از فرزندان حضرت زهرا (س) هستند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه عفاف و حجاب بزررگترین و مهمترین یادگاری از حضرت فاطمه زهرا (س) است؛ به بیان روایتی در این زمینه پرداخت و خاطرنشان کرد: شخصی که نابینا بود از حضرت فاطمه اجازه خواست تا به حضور او برود، حضرت فاطمه اجازه داد ولی در طول ملاقات حجاب بر سر داشت. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: چرا حجاب در بر نمودی در حالی که او تو را نمی‌دید؟ حضرت فاطمه فرمود: اگر او مرا نمی‌بیند، من او را می‌بینم، و او بوی تن مرا نیز حس می‌کند. پیامبر فرمود: شهادت می‌دهم که تو پاره‌ای از وجود من هستی.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه با اشاره به توسل شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی به حضرت زهرا (س) پیش از عملیات تصریح کرد: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در موقعیت‌های سخت با توسل به بانوی بزرگوار اسلام و بردن نام ایشان موفق و پیروز می‌شد؛ ان شاءالله توفیق و عنایات خاصه آن حضرت شامل حال ما نیز شود و کشور بر مشکلات اقتصادی و ناترازی آب و … غلبه یابد وعیدی این ملت را بارندگی کافی و مؤثر قرار دهد.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه این جلسه با اشاره به عملکرد مثبت شعب دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده‌ها علیرغم افزایش پرونده‌های وارده تصریح کرد: از ۵۲ شعبه دیوان عالی کشور عملکرد ۴۱ شعبه مثبت بوده است و باید از قضات توانمند شعب تقدیر به عمل آید.

وی با تاکید بر شناسایی، رصد و ارزیابی عامل افزایش رسیدگی‌ها و کاهش موجودی شعب گفت: علل اصلی افزایش نرخ رسیدگی به پرونده‌های مختومه در دیوان عالی کشور به منظور بهره برداری برای سایر شعب مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به گزارش معاون نظارت دیوان عالی کشور در خصوص بررسی پیشنهادات دیوان عالی کشور در جلسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس پیرامون اصلاح برخی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری، بر لزوم ساماندهی درخواست‌های مکرر اعاده دادرسی تاکید کرد.

رئیس دیوان عالی کشور با توجه به گزارش تهیه شده از پیش نویس قانون آئین دادرسی دیوان عالی کشور بر حذف زوائد و بازنگری در تشکیلات دیوان با حضور هیأت پنج نفره از معاونین دیوان تاکید کرد.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام والمسلمین سید رضا سیدکریمی حسینی معاون قضائی دیوان عالی کشور تصریح کرد: در ماه گذشته ۹ هزار ۷۰۳ پرونده وارده داشته‌ایم و میزان پرونده‌های مختومه ۱۰ هزار ۵۳۵ فقره بوده است.

غلامرضا انصاری معاون هیأت عمومی دیوان عالی کشور گزارشی از جلسات کارگروه‌های تخصصی چهارگانه دیوان عالی کشور اعم از کیفری، خانواده، حقوقی و مواد مخدر و پیشنهاداتی در خصوص جلسات وحدت رویه ارائه کرد.

عبدالحمید بریجانی معاون نظارت دیوان عالی کشور گزارشی از ادامه پیگیری‌ها در خصوص پیشنهادات دیوان در زمینه اصلاح برخی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارائه داد.

علی اکبر بختیاری عضو معاون و رئیس دفتر ریاست دیوان عالی کشور با اشاره به نظرسنجی صورت گرفته توسط مرکز رسانه قوه قضائیه در خصوص رضایتمندی مردم نسبت به عملکرد دیوان عالی کشور، از ارتقا این مهم در بازه زمانی شش ماهه ۱۴۰۳ (مهر - اسفند) خبر داد.

وی ادامه داد: این نظرسنجی طی همکاری با مراکز معتبر و تخصصی انجام شده است و بر این اساس میزان رضایت نسبی مراجعه کنندگان، از عملکرد مجموعه دیوان عالی کشور در مهر ماه سال جاری ۶۷.۹ درصد بوده است.