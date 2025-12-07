خبرگزاری مهر، گروه استانها -محمدرضا بهرامیصفت: تکواندو امروز یکی از منظمترین و علمیترین رشتههای رزمی جهان است؛ ورزشی سرعتمحور و تکنیکمدار که تلفیقی از قدرت، انعطاف، اخلاق و انضباط کرهای را در قالب مسابقات مدرن و قوانین دقیق بینالمللی عرضه میکند.
این رشته طی دو دهه اخیر در ایران با استقبال گسترده نسل جوان روبهرو شده و بسیاری از استانها آن را بهعنوان یکی از مهمترین محورهای قهرمانپروری خود دنبال میکنند.
همدان نیز از همین مسیر عبور کرده است؛ استانی که در سالهای اخیر با رشد چشمگیر ورزشکاران، توسعه زیرساختهای داوری و الکترونیکی و حضور منظم در لیگهای سراسری، جایگاه خود را در نقشه تکواندوی کشور تقویت کرده و گامهای ملموسی برای ورود به سطح حرفهای برداشته است.
از تاریخسازی بانوان تا برگزاری دورههای بینالمللی و میزبانی اردوهای ملی، مجموعه تکواندوی همدان نشان داده که چشمانداز بلندمدتی برای تبدیلشدن به یکی از قطبهای آینده این رشته دارد.
در همین چارچوب و برای بررسی دقیق شرایط موجود، ظرفیتها، چالشها و مسیر پیشروی این رشته در استان، خبرگزاری مهر به سراغ مجید دیبافر، رئیس هیئت تکواندو استان همدان رفته و با او گفتوگویی اختصاصی انجام داده است.
رشد ۷ هزار نفری، آغاز جهش تکواندوی همدان است
رئیس هیئت تکواندو استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد دو سال گذشته این هیئت، از رشد کمّی، توسعه زیرساختها، افتخارات ملی و برنامههای بلندمدت برای قهرمانپروری خبر داد و اظهار کرد: دوره مدیریتی من در هیئت تکواندو استان همدان از ششم تیرماه ۱۴۰۲ شد.
مجید دیبافر افزود: در این دو سال با اتکا به برنامهریزی دقیق و تلاش مجموعه مدیریتی و شهرستانها توانستیم رشد قابلتوجهی در جامعه تکواندو ایجاد کنیم. بیش از هفت هزار تکواندوکار جدید به بدنه ورزش استان اضافه شده که رقم قابلتوجهی است. باور ما این است که کیفیت از دل کمیت بیرون میآید و افزایش جامعه ورزشکاران مقدمه کشف استعدادهای آینده است.
وی در بخش زیرساختها نیز از اقدامات مهم هیئت خبر داد و گفت: تجهیزات الکترونیکی مطابق استانداردهای فدراسیون را به استان آوردیم؛ از جمله دو سامانه داوری پومسه و سیستمهای بهروز کیوروگی HTS. با این امکانات، ورزشکاران ما در شرایط استاندارد ملی تمرین و مسابقه میدهند.
دیبافر خاطرنشان کرد: مسابقات تکواندو را به سبک گرند پری برگزار کردیم تا انگیزه هنرآموزان، بهویژه ردههای پایه، افزایش یابد. همچنین لیگهای داخلی استان در بخش آقایان و بانوان، در هر دو رشته کیوروگی و پومسه، بهصورت فعال و مستمر اجرا شد که نقش مهمی در استعدادیابی نونهالان و نوجوانان داشت.
رئیس هیئت تکواندو استان همدان در تشریح برنامههای آموزشی گفت: میزبان شش دوره مربیگری و داوری بودیم و آزمون ارتقای کمربند کوکی را نیز با حضور ۲۰۱ نفر از سراسر کشور در همدان برگزار کردیم. این دوره بینالمللی با هدف افزایش تعداد مربیان و داوران و ارتقای کیفیت کادر تخصصی برگزار شد.
دیبافر در بخش افتخارات ملی و بینالمللی، عملکرد بانوان استان را تاریخی توصیف کرد و افزود: برای نخستینبار شاهد دعوت زینب اسدی به اردوی تیم ملی بزرگسالان بودیم. او مدال برنز جام باشگاههای آسیا در چین را کسب کرد و پیشتر نیز در لیگ برتر و جام فجر خوش درخشیده بود.
وی همچنین از میزبانی اردوی تیم ملی دانشجویان در سه شهر همدان، نهاوند و ملایر خبر داد و گفت: این میزبانی با هدایت خانم سیدمنصور حسینی انجام شد و موجب افزایش اعتمادبهنفس شهرستانها در برگزاری اردوهای بزرگ و ملی شد.
دیبافر درباره عملکرد تیمهای استان در لیگها توضیح داد: تیم بانوان هیئت تکواندو همدان در لیگ دسته یک به سکوهای تیمی و انفرادی دست یافت؛ با هدایت خانمها عاطفه علیزاده و فاطمه محمدعلیزاده. در بخش آقایان نیز محمدمهدی جمشیدی توانست مدال طلای لیگ برتر را با تیم هیئت تکواندوی مازندران کسب کند. در لیگ دسته یک نیز تیمهای استان با مربیان جوان مدالهای ارزشمندی را برای همدان به ارمغان آوردند.
بدون حمایت مالی، امکان تداوم روند فعلی وجود ندارد
رئیس هیئت تکواندو استان همدان در ادامه به چالشهای مالی اشاره کرد و گفت: مانند سایر هیئتهای ورزشی، با محدودیتهای اقتصادی روبهرو هستیم. از مسئولان و افراد توانمند استان انتظار داریم برای پشتیبانی از تیمهای همدانی در لیگهای برتر و دسته یک همکاری بیشتری داشته باشند.
دیبافر با اشاره به حضور تیمهای استان در لیگ برتر دختران و لیگ بزرگسالان گفت: این حضور یک اتفاق ویژه برای ما بود. هدف ما در سالهای نخست، کسب نتیجه سریع نیست؛ بلکه بالا بردن تجربه و اعتمادبهنفس ورزشکاران بومی است.
وی درباره قرار گرفتن همدان در منطقه دو مسابقات کشوری گفت: این تصمیم کاملاً داوطلبانه و با نگاه بلندمدت اتخاذ شد. این منطقه شامل استانهای قدرتمندی مانند البرز، کرمانشاه و قزوین است که مدالآوران المپیک ۲۰۲۴ را در ترکیب خود دارند. رقابت با چنین تیمهایی استرس مسابقات بزرگ را برای ورزشکاران ما شبیهسازی میکند و مسیر قهرمانپروری را هموارتر میسازد.
وی خطاب به مربیان استان گفت: هیئت تمام تلاش خود را برای ایجاد زیرساختهای رشد مربیان انجام میدهد. از مربیان انتظار داریم شاگردان فنی، باتجربه و بااخلاق را وارد چرخه رقابت کنند. همچنین برنامه داریم دورههای تخصصی و استاژهای فنی با حضور بهترین مدرسان فدراسیون را برگزار کنیم.
رئیس هیئت تکواندو استان همدان دعوت از آریان سلیمی، قهرمان المپیک، و مربی سازندهاش وحید ناصری را عامل مهمی در افزایش انگیزه تکواندوکاران استان دانست و افزود: برای بانوان نیز دورههای تخصصی جداگانه طراحی شده که بهزودی اجرا میشود.
دیبافر در پایان مسیر پیشروی هیئت را روشن توصیف کرد و گفت: با توسعه کمی و کیفی، تقویت زیرساختها، برنامههای آموزشی گسترده و حمایت از استعدادهای جوان، تلاش میکنیم تکواندوی همدان را به جایگاهی شایسته در سطح ملی برسانیم.
گفتنی است؛ همدان امروز با وجود همه محدودیتهای اقتصادی، در مسیر تازهای از توسعه تکواندو گام برمیدارد؛ مسیری که بر پایه افزایش کمیت، تقویت زیرساختها، تجربهاندوزی نسل جوان و نگاه بلندمدت به قهرمانپروری شکل گرفته است.
آینده این رشته در استان، بیش از هر زمان دیگری به ترکیب حمایت مسئولان و تداوم برنامهریزی هیئت وابسته است؛ مسیری که اگر با پشتیبانی کافی همراه شود، میتواند همدان را به یکی از چهرههای اثرگذار تکواندوی کشور بدل کند.
