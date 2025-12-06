روایت مهربانی در نطنز؛ ۹ وسیله توانبخشی به یاد ۹ شهید اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز جهانی معلولان، آئین رونمایی و اهدای تجهیزات توانبخشی به خانوادههای کمبرخوردار شهرستان نطنز با حضور حجتالاسلام والمسلمین موسوی امام جمعه، محمد کیهانی فرماندار، سرهنگ شبانیزاده فرمانده سپاه، اطیابی شهردار، حدادپور بخشدار، مرادی رئیس شورای اسلامی شهر، جمعی از مسئولان شهرستان، اعضای هیئتامنای مسجد و مسئول قرارگاه جهادی امام رضا علیهالسلام برگزار شد.
در این مراسم، قرارگاه جهادی امام رضا علیهالسلام و مرکز نیکوکاری امام رضا علیهالسلام مجموعهای از تجهیزات توانبخشی و بستههای معیشتی را با هدف حمایت از معلولان و خانوارهای نیازمند آماده و به اداره بهزیستی نطنز تحویل دادند.
اقلام حمایتی شامل ۹ وسیله توانبخشی شامل چهار دستگاه ویلچر، چهار واکر و یک تشک سلولی است که به نیت ۹ شهید روز حماسه و ایثار شهرستان نطنز تهیه و وقف خدمت به محرومان شده است. ارزش این اقلام به همراه بستههای معیشتی حدود ۸۰۰ میلیون ریال برآورد میشود که با مشارکت خیرین و مردم نیکاندیش شهرستان فراهم شده است.
یکی از ویژگیهای این طرح، اهدای قطعی و دائمی تجهیزات است؛ به این معنا که وسایل پس از تحویل به خانوادههای هدف بازپس گرفته نخواهد شد و مالکیت آنها بهطور کامل به بهرهبرداران واگذار میشود. این اقلام از طریق اداره بهزیستی در کوتاهترین زمان ممکن به دست خانوادههای واجد شرایط خواهد رسید.
احسانیفر، مسئول قرارگاه جهادی امام رضا علیهالسلام نیز در حاشیه این مراسم اظهار کرد: خدمترسانی به مردم، بهویژه خانوادههای محروم و نیازمند، افتخار ماست و این مسیر را با یاد و نام شهدا ادامه خواهیم داد.
مسئولان حاضر در این آئین ضمن قدردانی از این اقدام ارزشمند، بر تداوم، گسترش و الگوبرداری از خدمات جهادی و مردمپایه تأکید کردند و خواستار ادامه این مسیر پربرکت توسط گروههای مردمی و خیرین شدند تا ارائه خدمات به نیازمندان با سرعت و کیفیت بیشتری دنبال شود.
نظر شما