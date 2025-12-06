هیئات مذهبی قم هتک حرمت ساحت ولایت را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در پی هتک حرمت ساحت ولایت و انکار مصائب حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، دسته عزاداری و تجمع اعتراضی شماری از خطبا و هیئات مذهبی استان قم ظهر شنبه برپا شد.



این حرکت اعتراضی از مسجد امام حسن عسکری علیه‌السلام آغاز و تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها ادامه یافت و در طول مسیر نیز مداحان اهل بیت علیهم‌السلام به نوحه خوانی و سینه زنی پرداختند.



تجمع کنندگان در ادامه با حضور در صحن امام رضا علیه السلام حرم مطهر بانوی کرامت ضمن عزاداری، اعتراض شدید خود را نسبت به هتک حرمت صورت گرفته نسبت به ساحت ائمه اطهار علیهم‌السلام اعلام داشتند و از دستگاه قضائی و دادگاه ویژه روحانیت خواستند، برخورد قانونی با فرد خاطی صورت دهند.