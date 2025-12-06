دانشجویان پیشروان آگاهی‌ بخشی و عدالت‌ طلبی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان به مناسبت فرارسیدن شانزدهم آذر «روز دانشجو» بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرط زیر ایست:

مردم مبارز و انقلابی ایران از پیر و جوان، مرد و زن، طلبه و دانشجو، بارها در گستره تاریخ معاصر ایران ثابت کرده‌اند که برای پاسداری از عزت و استقلال میهن اسلامی، آماده ایستادگی، فداکاری و جانفشانی هستند. این استقامت و آزادی‌خواهی، ریشه در فرهنگ عاشورایی و روحیه استکبارستیزی دین مبین اسلام دارد که طی نسل‌ها از دل مدارس، حوزه‌ها، دانشگاه‌ها و کوچه پس کوچه‌های این سرزمین بزرگ جوشیده و به جریان پایدار آگاهی و عدالت‌خواهی تبدیل شده و در نهایت با پیروزی انقلاب اسلامی به سرانجام رسیده است.

دانشجویان مسلمان و انقلابی همواره در کنار طلاب حوزه‌های علمیه، در صف اول نهضت اسلامی حرکت کرده‌اند. شانزدهم آذر ۱۳۳۲ یکی از روزهای ماندگار تاریخ است که جوانان دانشگاهی، با صدایی برخاسته از غیرت ملی و آگاهی دینی، در برابر تحقیر ملت و سلطه‌پذیری رژیم مستبد، فاسد و خودفروخته پهلوی جانانه ایستادند و ناجوانمردانه شهید شدند تا خون پاک ریخته شده آنان در صحن دانشگاه تهران گواهی ماندگار از حضور و ایثار نسل جوان و دانشجو در دفاع از استقلال و صیانت از کرامت ایران اسلامی باشد.

دانشجویان و دانشگاهیان همواره در مهم‌ترین عرصه‌های تحولات اجتماعی، علمی و فرهنگی میهن اسلامی نقش تعیین‌کننده داشته‌اند؛ از سال‌های شکل‌گیری مبارزات انقلابی مردم شریف ایران به رهبری بزرگ‌مرجع جهان اسلام معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (رحمت الله علیه)، تسخیر لانه جاسوسی شیطان بزرگ و هشت سال دفاع مقدس تا درخشش در عرصه‌های علمی جهانی و پیشرفت‌های بزرگ ملی. آنان هماره در میدان‌های بزرگ با عقلانیت، آگاهی، مسئولیت‌پذیری و فداکاری در سایه رهبری ولی امر مسلمین حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مد ظله العالی)، حضوری پررنگ و اثرگذار داشته‌اند و با ادای دین خود بر عهد خویش با ملت آزاده ایران وفادار مانده‌اند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن تبریک آغاز هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر و سالروز ولادت باسعادت بانوی دو سرا صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، یاد و خاطره شهدای دانشجو را گرامی داشته و شانزدهم آذر (روز دانشجو) را به همه مجاهدان عرصه علم و دانش تبریک می‌گوید. بی‌شک تعالی انقلاب اسلامی و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی مرهون ایثار، مجاهدت و شهادت همه اقشار جامعه به‌ویژه نسل جوان و دانشجو است که بدون وقفه در مسیر تحقق ایران مقتدر و سربلند گام برمی‌دارند تا شاهد درخشش آن بر فراز قله پیشرفت و توسعه در سایه توکل به خداوند متعال، توجهات حضرت ولی‌عصر امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و هدایت پیامبرگونه رهبر معظم انقلاب اسلامی باشیم.