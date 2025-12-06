به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری شامگاه شنبه در نشست شورای اداری استان اظهار کرد: استان مرکزی با بهره‌مندی از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی، توانایی جذب گردشگران خارجی را دارد.

وی افزود: مرکزی به دلیل دارا بودن آثار تاریخی و طبیعی با ارزش، و همچنین امنیت بالا، می‌تواند یکی از مقاصد جذاب گردشگری برای کشورهای همسایه و دیگر کشورهای هدف باشد.

صالحی امیری تصریح کرد: استان مرکزی می‌تواند در صورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری، گردشگران خارجی را به خود جذب کند و به این ترتیب تأثیرات مثبتی بر اقتصاد و اشتغال این منطقه داشته باشد.

وی ادامه داد: زیرساخت‌های گردشگری استان مرکزی باید توسعه یابد تا به هدف جذب گردشگران بیشتر برسد و این درحالی‌است که این ظرفیت در مرکزی وجود دارد که گردشگران را برای یک هفته در خود نگه دارد و با توسعه زیرساخت‌ها، این امر به سرعت محقق خواهد شد.

صالحی امیری تاکید کرد: در سال گذشته ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر به کشور وارد شدند و هدف‌گذاری امسال برای جذب گردشگر به ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: در مهر و آبان سال جاری با افزایش بیش از ۱۱ درصدی در جذب گردشگر مواجه بودیم که نشان از بازگشت سریع به شرایط عادی پس از بحران‌های سال‌های اخیر دارد.

وی با اشاره به اهمیت جذب گردشگران از کشورهای همسایه به‌ویژه عراق گفت: پروازهای مستقیم از عراق به شهرهای مختلف ایران در حال انجام است و در آینده نزدیک ممکن است پروازهایی نیز از این کشور به اراک برقرار شود.

صالحی امیری ادامه داد: ایران در تلاش است با استفاده از دیپلماسی فعال، جذابیت‌های گردشگری خود را به جهانیان معرفی کند که در این راستا، دولت ایران مشوق‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاران گردشگری در نظر گرفته است.

وی تصریح کرد: برای ساخت هتل‌ها و مجتمع‌های گردشگری در کشور، معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است که شامل معافیت ۸۰ درصدی از عوارض ساخت هتل‌ها و معافیت‌های گمرکی برای واردات کالاهای مورد نیاز هتل‌ها می‌شود.

صالحی امیری تاکید کرد: استان مرکزی با توجه به ظرفیت‌های موجود در حوزه سلامت، می‌تواند به یکی از مراکز اصلی گردشگری سلامت در ایران تبدیل شود.

وی افزود: در سال گذشته بیش از یک میلیون گردشگر سلامت به ایران سفر کردند که بیش از ۲ میلیارد دلار درآمد برای کشور ایجاد کرد و هدف‌گذاری سال‌های آینده جذب دو میلیون گردشگر سلامت با درآمدی حدود ۶ میلیارد یورو خواهد بود

استراتژی دوگانه مقاومت و مذاکره؛ نظام برای تأمین منافع مردم آماده است

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه ایران گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه ایران نیازمند ایجاد حس امید و اعتماد به آینده است چراکه ناامیدی همچون موریانه‌ای در ساختار اجتماعی عمل می‌کند و مقابله با آن یک ضرورت ملی است.

وی افزود: رسالت مدیران در شرایط کنونی، شناخت ظرفیت‌های موجود در کشور، تلاش برای پاسخگویی به مطالبات مردم و تقویت انسجام و همدلی ملی است.

صالحی امیری تصریح کرد: جوانان، زنان و فرزندان ایران باید در شرایط سخت، احساس امید داشته باشند و با همکاری و همدلی، از این پیچ تاریخی عبور کنند.

وی ادامه داد: مهم‌ترین نیاز امروز ایران، انسجام ملی و هم‌نوایی همگان است و هر تلاشی که خارج از چارچوب همدلی و رفاه عمومی باشد، از دایره ملت خارج است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: کارآمدی، موتور محرک توسعه کشور است و مدیران موظفند به مطالبات مردم پاسخ دهند ضمن اینکه دولت و مجموعه نهادها باید همزمان توان دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح را حفظ کنند و در عین حال، پاسخگوی نیازهای اساسی مردم مانند کالاهای مصرفی و دارو باشند.

وی با اشاره به استراتژی نظام در شرایط مختلف اشاره افزود: نظام جمهوری اسلامی سه سناریو را برای شرایط احتمالی پیش‌بینی کرده است.

صالحی امیری ادامه داد: نظام برای ادامه فعالیت‌ها در شرایط نه جنگ و نه صلح، بازگشت به ثبات و آرامش و آمادگی برای بحران‌های احتمالی با تمرکز بر مقاومت و مذاکره آماده شده و سیاست قطعی دولت و نظام، ترکیبی از مقاومت و مذاکرات به منظور تأمین منافع مردم است.

وی گفت: در جریان بحران اخیر، توزیع نزدیک به یک میلیون تن کالا در سراسر کشور انجام شد و مصرف سوخت از ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون لیتر روزانه به ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون لیتر افزایش یافت تا کمبودها به حداقل برسد.

صالحی امیری افزود: این اقدامات در کنار پشتیبانی نیروهای مسلح و تأمین امنیت داخلی، نشان‌دهنده وفاداری دولت به تعهدات خود نسبت به مردم است.

استان مرکزی میراث‌خیز و دارای بیش از ۲۱۰۰ اثر تاریخی شناسایی‌شده است

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: استان مرکزی با بیش از ۱۰۵۳ اثر ثبت ملی و بیش از ۲۱۰۰ اثر شناسایی‌شده، سرزمین رمزها و رازهاست.

وی افزود: بازار تاریخی اراک، نماد هویت و روح این استان است که مسجد و کلیسا در کنار یکدیگر نشان‌دهنده زیست فرهنگی متنوع مردم این دیار در طول تاریخ است.

صالحی امیری تصریح کرد: استان مرکزی دارای ۴۳ هزار اثر ثبت ملی است و این در حالی است که بیش از یک میلیون اثر تاریخی در این سرزمین شناسایی شده است.

وی افزود: توجه به میراث فرهنگی و تاریخ غنی ایران، تبلور هویت ملی و عامل تقویت انسجام اجتماعی است و همه مسئولان موظفند در راستای حفظ این سرمایه‌های تاریخی و پاسخگویی به مطالبات مردم تلاش کنند.

صالحی امیری با اشاره به توانمندی ایران در حوزه ثبت آثار فرهنگی و تاریخی در یونسکو گفت: ایران تاکنون ۲۸ اثر ناملموس را به ثبت بین‌المللی رسانده و هم‌اکنون ۵۸ اثر دیگر در مرحله ثبت موقت قرار دارند.

وی افزود: ایران با ظرفیت تاریخی و تمدنی بی‌نظیر، طی ۲۰ سال گذشته به دلیل شرایط ویژه فرصت ثبت آثار یونسکو را محدود داشته و از کشورهای پیشرو فاصله گرفت اما با رفع محدودیت زمانی، توانایی قرار گرفتن در صدر جدول جهانی را دارد.

اختیارات کامل گردشگری به استاندار مرکزی واگذار شده است

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: اختیارات استان در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزایش یافته و از ۸۰ میلیارد تومان به هزار هزار میلیارد تومان ارتقا یافته است و بیش از ۹۵ درصد پروژه‌ها در استان در حال اجرا هستند.

وی بر ضرورت اجرای برنامه‌های جدید برای جذب ایرانیان مقیم خارج از کشور تأکید کرد و خواستار توجه ویژه استاندار مرکزی به این موضوع شد.

صالحی امیری با اشاره به ظرفیت تقریبی ۸ میلیون ایرانی خارج از کشور تصریح کرد: این افراد علاقه‌مند و دلبسته به وطن خود هستند و باید با رویکردی جذب‌کننده و تشویقی با آنان تعامل کنیم و از اقدامات تخریبی یا رانشی پرهیز شود.

وی ادامه داد: ایرانیان خارج از کشور در مقاطع مختلف، به ویژه دوران جنگ، وفاداری و دغدغه‌مندی خود نسبت به ایران را نشان داده‌اند و تجربه سفرهای من با آنان گواه بر تعلق و عشق آنان به سرزمین مادری است.

صالحی امیری تأکید کرد: دعوت و ایجاد فرصت برای سفر ایرانیان استان مرکزی به زادگاه خود می‌تواند علاوه بر افزایش سرمایه و اشتغال، امنیت روانی و فرهنگی استان را نیز تقویت کند.

وی افزود: دولت در حال پیگیری مسائل مربوط به این قشر است، اما برای پیشبرد بهتر امور، اختیارات وزارت گردشگری در استان مرکزی به استاندار تفویض شده است تا با کاهش بروکراسی و تمرکز مدیریت در استان، برنامه‌ها با سرعت و اثربخشی بیشتری اجرا شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر تشکیل کمیته توسعه زیرساخت‌های گردشگری و همکاری شهرداری‌ها، مسکن، شهرسازی، برنامه و بودجه، محیط زیست و سایر نهادهای مرتبط گفت: مدیران شهرستان‌ها نیز می‌توانند با تشکیل کمیته‌های گردشگری، نیازها و مطالبات خود را به استان منتقل کنند.

صالحی‌امیری تصریح کرد: دولت برای تأمین نیازهای اساسی مردم و مقابله با تحریم‌ها در تلاش است و همه مدیران و مسئولان استان مرکزی نیز در تلاش هستند تا پاسخگوی مطالبات مردم باشند و با انسجام و همدلی، از شرایط دشوار عبور خواهیم کرد.

وی با اشاره به ظرفیت استان مرکزی در توسعه گردشگری و نقش آن به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی و ملی گفت: با برنامه‌ریزی و اراده، استان مرکزی به مقصد گردشگران داخلی و خارجی تبدیل خواهد شد و جاذبه‌های این دیار مورد بازدید قرار خواهد گرفت.