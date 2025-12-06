  1. استانها
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۱

وزیر میراث فرهنگی: بازار تاریخی اراک در نوبت ثبت جهانی است

اراک– وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: بازار تاریخی اراک به‌عنوان یکی از کم‌نظیرترین بازارهای سنتی کشور در فهرست انتظار ثبت جهانی یونسکو قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری عصر شنبه در جریان سفر یک‌روزه خود به استان مرکزی و در حاشیه بازدید از بازار تاریخی اراک در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این سفر مجموعه‌ای از آثار و سازه‌های تاریخی استان از جمله بناهای تاریخی شهرستان خمین، بازار تاریخی اراک، موزه بزرگ و سایر ظرفیت‌های میراثی منطقه مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.

وی با اشاره به ارزش‌های تاریخی و معماری بازار اراک افزود: این بازار با بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ حجره و ۲۲ تیمچه و سرا، از یکپارچه‌ترین و اصیل‌ترین بازارهای کشور است و ظرفیت‌های کم‌نظیری برای معرفی در سطح جهانی دارد.

وی ادامه داد: بازار اراک اکنون در نوبت ثبت جهانی یونسکو قرار گرفته و مقدمات لازم برای تکمیل پرونده در حال انجام است.

وزیر میراث‌فرهنگی و گردشگری بیان کرد: طی برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مرمت، بازسازی و استحکام‌بخشی این مجموعه با مشارکت مدیریت استان و همکاری کسبه آغاز خواهد شد به‌گونه‌ای که ضمن حفظ اصالت بنا و جلوگیری از هرگونه مداخله غیرمجاز، فعالیت اقتصادی بازار نیز دچار اختلال نشود.

صالحی‌امیری تصریح کرد: یونسکو در بررسی پرونده‌های جهانی نسبت به تغییرات غیرقانونی و مداخلات ناهماهنگ بسیار حساس است و به همین دلیل ضروری است تمامی اقدامات مرمتی با دقت، نظارت فنی و رعایت استانداردهای جهانی انجام شود.

وی تاکید کرد: انتظار است کسبه از انجام هرگونه تغییر در نمای حجره‌ها، نوسازی غیراصولی یا دخل‌وتصرف در سازه تاریخی خودداری کنند.

وی با بیان اینکه فرایند ثبت جهانی طولانی و پیچیده است، گفت: ثبت موقت بازار تاریخی در دستور کار قرار دارد، اما برای ثبت قطعی، لازم است مرمت‌های حساس و اقدامات فنی تکمیل شود و کارشناسان یونسکو در زمان مناسب وضعیت کالبدی مجموعه را مورد بررسی قرار دهند.

صالحی‌امیری با ابلاغ سلام رئیس‌جمهور، به مردم استان مرکزی اظهار کرد: دولت با جدیت در کنار مردم خواهد بود و با همدلی دستگاه‌های اجرایی و همراهی کسبه تلاش می‌شود بازار تاریخی اراک با حفظ هویت فرهنگی خود به‌عنوان افتخاری برای ایران اسلامی در فهرست جهانی یونسکو ثبت شود.

