وزیر میراث فرهنگی: بازار تاریخی اراک در نوبت ثبت جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری عصر شنبه در جریان سفر یکروزه خود به استان مرکزی و در حاشیه بازدید از بازار تاریخی اراک در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این سفر مجموعهای از آثار و سازههای تاریخی استان از جمله بناهای تاریخی شهرستان خمین، بازار تاریخی اراک، موزه بزرگ و سایر ظرفیتهای میراثی منطقه مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.
وی با اشاره به ارزشهای تاریخی و معماری بازار اراک افزود: این بازار با بیش از یکهزار و ۷۰۰ حجره و ۲۲ تیمچه و سرا، از یکپارچهترین و اصیلترین بازارهای کشور است و ظرفیتهای کمنظیری برای معرفی در سطح جهانی دارد.
وی ادامه داد: بازار اراک اکنون در نوبت ثبت جهانی یونسکو قرار گرفته و مقدمات لازم برای تکمیل پرونده در حال انجام است.
وزیر میراثفرهنگی و گردشگری بیان کرد: طی برنامهریزیهای انجامشده، مرمت، بازسازی و استحکامبخشی این مجموعه با مشارکت مدیریت استان و همکاری کسبه آغاز خواهد شد بهگونهای که ضمن حفظ اصالت بنا و جلوگیری از هرگونه مداخله غیرمجاز، فعالیت اقتصادی بازار نیز دچار اختلال نشود.
صالحیامیری تصریح کرد: یونسکو در بررسی پروندههای جهانی نسبت به تغییرات غیرقانونی و مداخلات ناهماهنگ بسیار حساس است و به همین دلیل ضروری است تمامی اقدامات مرمتی با دقت، نظارت فنی و رعایت استانداردهای جهانی انجام شود.
وی تاکید کرد: انتظار است کسبه از انجام هرگونه تغییر در نمای حجرهها، نوسازی غیراصولی یا دخلوتصرف در سازه تاریخی خودداری کنند.
وی با بیان اینکه فرایند ثبت جهانی طولانی و پیچیده است، گفت: ثبت موقت بازار تاریخی در دستور کار قرار دارد، اما برای ثبت قطعی، لازم است مرمتهای حساس و اقدامات فنی تکمیل شود و کارشناسان یونسکو در زمان مناسب وضعیت کالبدی مجموعه را مورد بررسی قرار دهند.
صالحیامیری با ابلاغ سلام رئیسجمهور، به مردم استان مرکزی اظهار کرد: دولت با جدیت در کنار مردم خواهد بود و با همدلی دستگاههای اجرایی و همراهی کسبه تلاش میشود بازار تاریخی اراک با حفظ هویت فرهنگی خود بهعنوان افتخاری برای ایران اسلامی در فهرست جهانی یونسکو ثبت شود.
نظر شما