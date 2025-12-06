حجت الاسلام و المسلمین عبدالهی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین حاج شیخ عبدالجواد عبداللهی (ره) از پیشگامان نهضت انقلاب اسلامی و از یاران صدیق امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری بودند که عمر پربرکت خویش را در راه ترویج معارف اهلبیت (ع)، دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی و خدمت به مردم شریف اصفهان سپری کردند.
امامت جمعه سپاهانشهر، ریاست هیأت نظارت شورای نگهبان، ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح اصفهان، ریاست دادگاه انقلاب اصفهان، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان و… گوشهای از خدمات گسترده این عالم پرتلاش در راه اعتلای انقلاب اسلامی بود.
بیتردید فقدان این عالم ربانی، ضایعهای جبرانناپذیر برای جامعه روحانیت و مردم مؤمن و انقلابی خواهد بود.
