به گزارش خبرنگار مهر ،محمد علی طرفه عصر شنبه در مراسم بزرگداشت عالم مجاهد شهید آیت الله سید حسن مدرس در روستای سرابه کچو شهرستان اردستان با اشاره به اینکه مقامات کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگاه ویژه ای به استان اصفهان دارند، افزود: امید است شرایطی فراهم گردد تا بتوانیم آنگونه که شایسته است به مردم خدمت کنیم.

وی در ادامه گفت: استان اصفهان در جهت حرکت تشیع همیشه پویا بوده است که در این راه شهدای بزرگی از این استان در راه اسلام فدا گشته اند و نمونه بارز آن شهید مدرس بوده که ایشان پرچمدار مبارزه و علم شیعی در این استان است.

معاون عمرانی استاندار اصفهان اظهار داشت: این سابقه تاریخی تعهدی را برای همه مسئولین ایجاد می کند که در همه عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و دینی در جهت منویات رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) حرکت کنیم.

