به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی در آغاز درس خارج اصول، با اشاره به افزایش توجه جامعه به برگزاری مراسم فاطمیه در دهه‌های اخیر گفت: طرح شبهات جدید بی‌ارتباط با جریان‌های گذشته نیست و ریشه آن را باید در انتشار مقاله‌ای با عنوان «فاطمه زهرا (س) از ولادت تا افسانه شهادت» جست‌وجو کرد، مقاله‌ای که به گفته او مرحوم والدش از همان سال‌ها نسبت به پیامدهای آن هشدار داده بود.



وی با بیان اینکه بخشی از تهدیدها و وقایع پس از رحلت پیامبر (ص) تنها در محدوده یک گزارش تاریخی خلاصه نمی‌شود، افزود: منابع متعدد اهل‌سنت، این رخدادها را در کتاب‌های گوناگون نقل کرده‌اند و در برخی موارد بیش از پانزده منبع معتبر به این موضوعات پرداخته‌اند.



وی تأکید کرد: گزارش‌هایی همچون نحوه بیعت‌گیری همراه با فشار، ماجرای هجوم به خانه حضرت زهرا (س)، آتش‌زدن در، آسیب‌های واردشده به آن حضرت و سقط جنین، در منابع تاریخی، حدیثی و تفسیری عامه آمده و قابل انکار نیست.



استاد برجسته خارج فقه و اصول حوزه با اشاره به روایت صحیح بخاری درباره شهادت حضرت زهرا (س) گفت: ایشان از جمعی از صحابه ناخشنود بودند و این‌گونه شواهد در کتاب‌های معتبر اهل‌سنت ثبت شده و پاسخ‌گویی به آنها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.



وی در ادامه با اشاره به مناظره‌ای که اخیراً بازتاب گسترده‌ای داشته، بیان کرد: این گفت‌وگو را نمی‌توان مناظره میان دو روحانی شیعه دانست؛ چراکه پذیرش نصب امیرالمؤمنین (ع) به فرمان الهی یکی از اصول مسلم تشییع است و کسی که چنین اصلی را نپذیرد، نمی‌توان او را در دایره شیعه قرار داد.



آیت الله فاضل لنکرانی تأکید کرد: تلاش برخی افراد برای تفسیر وقایع تاریخی از زاویه الهیات و نه تاریخ، رویکردی انحرافی است؛ زیرا واقعیت‌های تاریخی ثبت‌شده را نمی‌توان با قالب‌های غیر تاریخی تحلیل کرد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: امیرالمؤمنین (ع) در برابر حوادث پس از رحلت پیامبر (ص) مأمور به صبر بودند و نقل‌های متعدد تاریخی، حتی واکنش حضرت را در برابر تهدید مهاجمان ثبت کرده است.



وی ابراز کرد: چشم‌پوشی از این شواهد تاریخی، ناخواسته سبب تقویت جریان‌هایی می‌شود که به‌دنبال کم‌رنگ کردن جایگاه اهل‌بیت (ع) هستند.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با اشاره به اینکه برخی از سخنان مطرح‌شده از سوی طرف مقابل مناظره، پیش‌تر در محافل وهابی تکرار شده بود، آن را نشان‌دهنده برنامه‌ریزی هدفمند برای تغییر چهره تاریخ دانست.



وی به طلاب و فضلای حوزه هشدار داد نسبت به نفوذ و سوگیری این جریان‌ها هوشیار باشند و اجازه ندهند منابع تاریخی تحریف شود.



این استاد حوزه همچنین با انتقاد از برخی هتاکی‌ها و ادعاهای غیر مستند از سوی افراد کم‌اطلاع گفت: مناظره اخیر هرچند با برخی حواشی همراه بود، اما موجب شد بخش قابل‌توجهی از منابع مربوط به مظلومیت حضرت زهرا (س) بار دیگر در سطح جامعه مطرح و بازخوانی شود.



وی در ادامه با قدردانی از مردم، هیئت‌های مذهبی و روحانیون حاضر در این مناظره تأکید کرد: بازگویی مستند وقایع مربوط به شهادت حضرت زهرا (س) باید هر سال با قوت بیشتری دنبال شود؛ چراکه مسئله امامت و ولایت ریشه هویت شیعی است و نمی‌توان از آن چشم پوشید.



فاضل لنکرانی در پایان از مداحان و خطبا خواست با استناد دقیق به منابع معتبر شیعه و اهل‌سنت، مطالب مرتبط با سیره و زندگی حضرت زهرا (س) را با دقت، صراحت و وضوح برای نسل جوان بیان کنند تا فضای علمی و پژوهشی کشور بیش از پیش نسبت به این مباحث حساس و هوشیار باشد.