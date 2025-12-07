دستگیری ۵نفر مظنون به قتل جوان ۱۹ ساله در گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان خادمیان گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری منجر به قتل در شامگاه یکشنبه ۱۶ آذرماه در یکی از محلات شهرستان گچساران، موضوع با هماهنگی قضائی به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ و پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با حضور در صحنه و بررسی‌های اولیه متوجه شدند چند جوان به علت اختلافات شخصی با مقتول درگیر و وی را با سلاح سرد به قتل رسانده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان گچساران تصریح کرد: پس از آغاز تحقیقات میدانی و بررسی سرنخ‌های اولیه ۵ نفر از مظنونین به قتل در این زمینه شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی دستگیر شدند.

وی با اشاره به برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت، اضافه کرد: تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد و نتیجه متعاقباً اعلام خواهد شد.