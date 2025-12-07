باند جعل سند و معرف مالکان قلابی در تهران منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید مجیدی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، اعلام کرد: در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴ شکوائیه‌ای به این پایگاه واصل شد. شاکی اعلام کرده بود پس از مراجعه به یک مشاور املاک در کامرانیه، با زنی به نام سارا قرارداد اجاره منعقد و مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون تومان به حساب وی واریز کرده، اما هنگام مراجعه برای تحویل واحد مشخص شد که ملک متعلق به شخص دیگری است و کلاهبرداری رخ داده است.

وی افزود: بررسی تراکنش‌ها نشان داد مبلغ ابتدا به حساب سارا و سپس به حساب فردی به نام محسن منتقل شده است. با دستور بازپرس، حساب مذکور مسدود و نامبرده که مدیریت یک صرافی را برعهده داشت، احضار شد.

سرهنگ مجیدی ادامه داد: کارآگاهان با بررسی فیلم‌های صرافی و دوربین‌های اطراف، تصاویر متهمان از جمله سارا را شناسایی کردند و مشخص شد متهمه در شهریار سکونت دارد. پس از صدور نیابت قضائی، کارآگاهان برای بررسی به محل اعزام شدند.

وی توضیح داد: سارا بار دیگر آگهی اجاره در سایت‌ها منتشر کرده بود و برای شناسایی اقدامات باند، یک قرار صوری برقرار شد. در روز اجرای عملیات، کارآگاهان در نشانی اعلامی در خیابان جردن وارد محل شدند و سارا را به همراه سه همدستش در حال انعقاد قرارداد اجاره جعلی دستگیر کردند. از محل، تعدادی سند ملکی جعلی، برگه‌های خام قرارداد و چند مجوز صوری کشف شد.

اعترافات متهمان و نقش سرکرده باند

سرهنگ مجیدی افزود: سارا اعتراف کرده است پس از دریافت پول، به همراه فردی به نام حیدر اقدام به خرید ۲۸ عدد سکه کرده و سکه‌ها را به زنی ناشناس تحویل داده‌اند. دو متهم دیگر نیز نقش مالک و مشاور املاک صوری را برعهده داشتند.

وی با اشاره به سرکرده باند گفت: در ادامه مشخص شد فردی به نام کامران از داخل زندان اعضای باند را هدایت می‌کرده است. او با دستور قضائی منتقل و پس از مواجهه با متهمان، نقش خود را تأیید کرد.

سرهنگ مجیدی در پایان اعلام کرد: پرونده به همراه متهمان برای ادامه روند قانونی به مرجع قضائی ارسال شده است. تمام هویت‌ها در این پرونده غیرواقعی است.

توصیه‌های پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری ملکی

سرهنگ مجیدی همچنین به شهروندان توصیه کرد:

پیش از پرداخت هر مبلغ، اصالت سند و هویت مالک از طریق مراجع رسمی بررسی شود.

از پرداخت ودیعه یا بیعانه بدون قرارداد معتبر خودداری کنید.

آگهی‌هایی با قیمت غیرواقعی یا فاقد مدارک لازم را جدی نگیرید.

هنگام بازدید از ملک، مشخصات سند با موقعیت واقعی مطابقت داده شود.

قراردادهای ملکی فقط در دفاتر معتبر و دارای کد صنفی تنظیم شود.

هرگونه رفتار مشکوک را سریعاً به پلیس گزارش دهید.

در صورت وقوع جرم، اطلاعات تراکنش‌ها و افراد حاضر را بدون تأخیر در اختیار کارآگاهان قرار دهید.