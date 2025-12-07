رحمان نیا: دمای هوای استان زنجان کاهش می یابد؛ بارش ها در راه است

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر،به وضعیت وی استانز نجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان صاف تا قسمتی ابری بوده و از امروز به تدریج سامانه بارشی وارد استان می شود.

وی با بیان اینکه بارش باران و برف از فردا در استان تقویت می شود،ابراز کرد: بارش تا اواخر هفته مهمان زنجانی ها است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان،گفت:بارش ها در استان زنجان در ارتفاعات کوهستانی به صورت برف خواهد بود.

رحمان نیا از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و تاکید کرد: در این راستا به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای ینمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

وی به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای بیشینه در استان کاهش می یابد و در صبحگاه و شامگاه هوا سردتر می شود و دمای فعلی شهر زنجان ۱۰ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا سردتر شده است.