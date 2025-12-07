  1. استانها
رحمان نیا: دمای هوای استان زنجان کاهش می یابد؛ بارش ها در راه است

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان،از کاهش دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد. 

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر،به وضعیت وی استانز نجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان صاف تا قسمتی ابری بوده و از امروز به تدریج سامانه بارشی وارد استان می شود. 

وی با بیان اینکه بارش باران و برف از فردا در استان تقویت می شود،ابراز کرد: بارش تا اواخر هفته مهمان زنجانی ها است. 

مدیرکل هواشناسی استان زنجان،گفت:بارش ها در استان زنجان در ارتفاعات کوهستانی به صورت برف خواهد بود. 

رحمان نیا از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و تاکید کرد: در این راستا به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای ینمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند. 

وی به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای بیشینه در استان کاهش می یابد و در صبحگاه و شامگاه هوا سردتر می شود و دمای فعلی شهر زنجان ۱۰ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا سردتر شده است.

