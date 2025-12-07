به گزارش خبرنگار مهر، جلال صبا صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه برگزار شد، روز دانشجو را «نماد مبارزه با استکبار، هوشیاری و مسئولیت‌پذیری نسل جوان» توصیف کرد و افزود: روز دانشجو امروز در قالب همدلی و انسجام داخلی جلوه‌گر می‌شود و مهم‌ترین قدرت بازدارنده کشور در برابر دشمنان است.

وی با اعلام اینکه دانشگاه زنجان امسال پنجاهمین سال تأسیس خود را جشن می‌گیرد، افزود: این دانشگاه اکنون با چهار دانشکده کشاورزی، مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی، دارای ۱۰ هزار دانشجو است که شامل هفت هزار دانشجوی کارشناسی، دو هزار دانشجوی کارشناسی‌ارشد و هزار دانشجوی دکتری در ۱۹۰ رشته‌–‌گرایش می‌شود. همچنین ۴۲۰ عضو هیئت علمی و ۳۲۰ یاور علمی در این مجموعه فعالیت دارند.

رئیس دانشگاه زنجان با اشاره به وجود امکانات گسترده آموزشی و پژوهشی در دانشگاه، طرح مهم این دانشگاه را تبدیل پردیس دانشگاهی به «پایلوت شهر آرمانی» و «شهر هوشمند» عنوان کرد؛ شهری که براساس شاخص‌های توسعه پایدار شامل محیط زیست، سلامت، آموزش، فرهنگ، حکمرانی، عدالت، روابط اجتماعی، امنیت، معیشت، منزلت و رفاه اجتماعی طراحی شده است.

صبا با بیان اینکه این طرح می‌تواند «الگویی واقعی، عملی و قابل تحقق» برای مدیران و سیاست‌گذاران کشور باشد، ابراز امیدواری کرد که با حمایت کامل ارکان مختلف حاکمیت، دانشگاه زنجان به‌زودی الگوی جامع شهر آرمانی را محقق سازد.

وی گفت: امیدوارم با همراهی مسئولان، شاهد تحقق این ایده بزرگ در دانشگاه زنجان باشیم.