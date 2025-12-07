به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل ایدرو، امروز در آئین افتتاح طرح ملی شناسایی و پرورش مدیران که با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران بخشهای مختلف صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با اشاره به اهمیت اجرای این طرح اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی در این دورهها، محول کردن پروژههای مشخص به شرکتکنندگان است؛ پروژههایی که در بسیاری موارد مستقیماً به حوزه پایاننامه و مسیر پژوهشی آنان نیز مرتبط میشود و میتواند به توسعه تخصصی و حرفهای آنان کمک کند.
وی با تأکید بر ضرورت نگهداشت استعدادها افزود: در این طرح تلاش شده است مسئولیتهایی تعریف شود که علاوه بر ایجاد چالش، زمینه ارتقای شغلی، افزایش توانمندی و تقویت مهارتهای تخصصی افراد را فراهم کند. شرکتهای بزرگ دنیا نظیر مایکروسافت نیز این الگو را با موفقیت دنبال کردهاند و ما نیز باید از این تجربیات بهره ببریم.
مقیمی با اشاره به اینکه یادگیری در کنار انجام مأموریتهای واقعی سازمان از اصول مهم این طرح است، گفت: شرکتکنندگان باید مهارتهای بهدستآمده را مستقیماً به مأموریتها و نیازهای شرکت و سازمان خود گره بزنند. انتظار داریم خروجی این دورهها حل دستکم ۲۰۰ مسئله مهم و چالشی در بخش صنعت، معدن و تجارت باشد؛ مسائلی که بر اساس نیازسنجیهای دقیق شناسایی شدهاند.
رئیس هیئت عامل ایدرو در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فرهنگ یادگیری از شکست اشاره کرد و افزود: در کشور ما معمولاً شکستها پنهان میشوند، در حالی که تحلیل درست شکستها یکی از کارآمدترین روشهای یادگیری در دنیاست.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: اگر فضای مناسب برای بررسی دلایل شکست فراهم شود، افراد میتوانند نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و از آن درس بگیرند. ترس از شکست مانع تصمیمگیری بسیاری از مدیران شده است و این چرخه باید اصلاح شود.
او همچنین بر پایش مستمر روند حضور، مشارکت و یادگیری شرکتکنندگان تأکید کرد و گفت: اساتیدی که از ابتدای کار با ما همراه بودند، امروز به سطحی از مهارت رسیدهاند که میتوانند در دورههای آینده به عنوان مدرس حضور یابند. این موضوع نشان میدهد فعالیتها باید دائماً رصد و ارزیابی شوند تا کیفیت آموزشی حفظ و بهروزرسانی گردد.
مقیمی با اشاره به هدفگذاری کلان این طرح عنوان کرد: هدف اصلی بر اساس تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیسجمهور و مقام معظم رهبری، تربیت تعداد قابل توجهی از مدیران توانمند داخلی است. با همت جمعی میتوانیم تعداد شرکتکنندگان را به سرعت به هدف اصلی یعنی هزار نفر نزدیک کنیم.
وی در پایان ضمن قدردانی از اساتید، مدیران ارشد شرکتها و تمامی دستاندرکاران اجرایی دوره گفت: پشتیبانی مدیران، همراهی دانشگاهها و انگیزه بالای دانشپذیران، زمینه تحقق اهداف وزارت را فراهم خواهد کرد. امیدواریم با استفاده از تجارب مشترک، در مسیر توسعه صنعت و معدن کشور گامهای مؤثری برداریم.
همچنین قاسمخرمی در این نشست با اشاره به اینکه پرورش مدیران تازه نفس یک طرح ملی است و باید به مثابه یک فرصت ملی به آن نگریسته شود، گفت: باید مدیرانی پرورش یابند که مایل باشند در داخل کشور به خدمت ادامه دهند. دوره پایلوت این طرح از حدود پنج ماه قبل آغاز شده و دستاوردهای خوبی داشته است.
خرمی گفت: بنای ما این است که تا پایان دولت ۱۰۰۰ مدیر شایسته وارد بدنه اجرایی شوند تا با یک نسل تازه از مدیران آموزش دیده و آگاه مواجه باشیم.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی افزود: یک شورای راهبری برای پیش برد این طرح در نظر گرفته شد تا از تمام ظرفیتهای تولیدی و صنعتی در اختیار دولت به نحو بهینه در راستای تحقق اهداف طرح استفاده شود. همچنین یک هیأت علمی برای آموزش مدیران در نظر گرفته شد که به نظر میرسد چنین سطح علمی و تجربی در جایی غیر از سازمان مدیریت وجود نداشته باشد.
خرمی خاطر نشان کرد: سازمان در دوره کرونا برای ادامه حیات خود مجبور به فروش دارایی و املاک خود شد اما هیچگاه زیر بار مدرک فروشی و تأیید مدارک بی اعتبار نرفت.
وی با اشاره به اینکه این دوره حدود هفت ماه طول خواهد کشید، گفت: باشگاه ۱۰۰۰ مدیر برای ایجاد شبکه ارتباطی این حوزه تشکیل خواهد شد. تا کنون ۲۰۰ نفر وارد این طرح شده اند و دوره دوم نیز در زمستان تشکیل خواهد شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی تاکید کرد: توسعه پایدار بدون استفاده از مدیران توانمند امکان پذیر نیست. استفاده از مدیران زبده میتواند در تعیین بهینه مسیر حکم رانی مؤثر باشد.
