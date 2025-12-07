۱۶ آذر یادآور استکبارستیزی دانشجویان است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج مهدی زاده صبح یکشنبه در مراسم روز دانشجو با گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو گفت: شهدای دانشجوی این روز جان خود را برای مبارزه با استکبار نثار کردند تا امنیت در کشور برقرار شود.

وی خاطر نشان کرد: شهدا بذر امید را در همه جای ایران کاشتند و برای سربلندی آینده کشور خود هم باید شهدا را تقدیم کنیم.

مهدی زاده با بیان اینکه معتقدیم که دانشگاه فرهنگیان، شعبه‌ای از بنیاد نخبگان است، افزود: ۱۶ آذر یادآور استکبار ستیزی دانشجویان است و شهدای این روز نماد آزادگی و استکبار ستیزی هستند.

وی ادامه داد: شهدا با خون خود بستر امنیت را در ایران اسلامی فراهم کردند و امیدواریم ادامه دهندگان خوبی برای آنها باشیم.

وی با اشاره به اینکه در آستانه تحول در آموزش و پرورش هستیم، گفت: دانشجو معلمان باید در کنار کسب حرفه معلمی در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی حضور فعالی داشته باشند چون آینده انقلاب اسلامی در گروه تلاش‌های شما دانشجویان است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص دانشجویان، خاطرنشان کرد: دانشجو یعنی تفکر و تعقل و حقیقی زندگی کردن و استکبار ستیزی بودن است و دانشگاه فرهنگیان در این راستا موفقیت‌های بسیار را تاکنون کسب کرده است.

وی ادامه داد: در بین دانشگاه‌های کشور به واسطه شما دانشجویان سربلند هستیم و جایگاه بسیار خوبی در جشنواره‌های کشوری داریم.

مهدی زاده تاکید کرد: در بین ۴۰ هزار دانشجویان استان، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در بین دانشجویان معرفی شده به بنیاد نخبگان هستند.

وی تصریح کرد: حق فرزندان ما است که معلمی آگاه و بصیری داشته باشند که شما می‌توانید به خوبی این موضوع را محقق کنید.