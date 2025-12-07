دانشجویان همواره عضوی آگاه از جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری صبح یکشنبه در مراسم روز دانشجوی دانشگاه فرهنگیان در فرهنگسرای شهرداری که سردار مهدوی فرمانده سپاه انصار الرضا (ع), شهردار بیرجند و تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند، اظهار کرد: همیشه تلاش کرده‌ام که آنچه را از معلمان تاثیر گذار خود آموخته‌ام، به دیگران به خوبی منتقل کنم.

وی با اشاره به اینکه در دوران تحصیل ما معلم سالاری بود، خاطر نشان کرد: با توجه با پیشرفت‌های موجود کار تدریس برای معلمان خیلی سخت شده است.

ناصری تصریح کرد: هرچند باید در خصوص خیلی از منابع درسی گذشته بازنگری شود اما اساتید هم باید منابع مورد نیاز را به دانشجویان معرفی کنند.

وی در ادامه از دانشجویان خواست که از فرصت به وجود آمده به بهترین شکل برای مطالعه استفاده کنند.

ناصری تاکید کرد: دانشجویان قبل و بعد از انقلاب همواره عضوی آگاه از جامعه بوده است و دانشگاه بهترین جا برای آزمون و خطا با رعایت قوانین موجود است و بعد از آن دیگر این فرصت را نخواهید داشت.

در این مراسم از دانشجویان برتر دانشگاه فرهنگیان استان در حوزه‌های مختلف تجلیل شد.