۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

کریمی: ۱۲۴ ایده به رویداد ملی سپر نوآوری در نوشهر ارسال شد

نوشهر- دبیر ملی رویداد سپر نوآوری از ارسال ۱۲۴ ایده نوآورانه از سراسر کشور به این رویداد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول کریمی پیش از ظهر یکشنبه در رویداد ملی سپر فناوری در دانشگاه علوم دریایی نوشهر گفت: جمهوری اسلامی ایران در مسیر حل چالش‌های کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند نگاه نوآورانه، علمی و قابل اجرا است.

کریمی با اشاره به استقبال گسترده جامعه علمی و جوانان کشور اظهار کرد: در مدت برگزاری فراخوان، ۱۲۴ ایده و پیشنهاد در قالب شش محور اصلی رویداد از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شد؛ ایده‌هایی که نشان می‌دهد جوانان و نخبگان ما چالش‌های کشور را به‌خوبی می‌شناسند و برای حل آن‌ها برنامه، خلاقیت و جسارت دارند.

وی با بیان اینکه سپر نوآوری بر سه اصل مسئله‌محوری، نگاه علمی و حرکت به سمت راه‌حل‌های عملیاتی شکل گرفته است، تصریح کرد: بر اساس همین رویکرد، محورهای رویداد با تمرکز بر حوزه‌های مدیریت بحران، پدافند، تاب‌آوری اجتماعی و بهره‌گیری از فناوری‌های نو انتخاب شد تا پاسخگوی نیازهای اساسی کشور باشد.

دبیر ملی سپر نوآوری ادامه داد: تمام طرح‌های دریافتی توسط ۴۱۹ نفر از داوران و ارزیابان متخصص و از طریق وبگاه رویداد با روش‌های استاندارد بررسی شد.

کریمی در پایان تأکید کرد: شرکت‌کنندگانی که با انگیزه، دانش و تلاش فراوان در این رویداد حضور یافتند، شایسته قدردانی‌اند و امیدواریم مسیر همکاری با آنان در آینده نیز تداوم داشته باشد.

