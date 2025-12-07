  1. استانها
  2. کردستان
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

پورذهبی: کردستان ظرفیت میزبانی برنامه‌های بزرگ دینی کشور را دارد

پورذهبی: کردستان ظرفیت میزبانی برنامه‌های بزرگ دینی کشور را دارد

سنندج- نماینده ولی‌فقیه در کردستان گفت: تجربه موفق برگزاری مسابقات سراسری قرائت قرآن نشان داد که استان کردستان توانایی میزبانی برنامه‌های بزرگ دینی را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح یکشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی منطقه پنج ستاد اقامه نماز با اشاره به گستره فعالیت مساجد و حوزه‌های علمیه در کردستان، از این استان به‌عنوان نمونه‌ای موفق در همزیستی پیروان مذاهب یاد کرد و خواستار گسترش آموزش‌های دینی و مشارکت مردمی در برنامه‌ریزی‌های عبادی شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تبیین وضعیت فعالیت‌های دینی در استان، کردستان را نمونه‌ای برجسته از همزیستی آرام و پایدار میان اهل سنت و تشیع دانست و بر ضرورت تقویت تعاملات فرهنگی و مذهبی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی با ارائه گزارشی از فعالیت مساجد و حوزه‌های علمیه گفت: وجود گسترده مساجد فعال در میان هر دو جامعه اهل سنت و شیعه، نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم با عبادت و ارزش‌های دینی است.

وی افزود: حدود هزار و ۷۰۰ مسجد اهل سنت در کردستان فعال است که تنها در سنندج ۱۵۰ باب از آن‌ها به‌طور مستمر مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین ۳۰۰ تا ۳۵۰ مسجد شیعیان در استان مشغول فعالیت‌اند و با وجود کمبود روحانی مقیم، برنامه‌های عبادی در آن‌ها جریان دارد.

پورذهبی با اشاره به فعالیت چشمگیر حوزه‌های علمیه در مناطق مختلف استان اظهار کرد: حوزه‌های علمیه اهل سنت و تشیع در شهرهای سنندج و قروه دارای ساختار منسجم آموزشی هستند و حجره‌های اهل سنت زیر نظر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور ساماندهی می‌شوند.

برپایی ۲۷ نماز جمعه اهل سنت در کردستان

وی درباره ساختار برگزاری نماز جمعه در استان نیز گفت: در کردستان ۲۷ نماز جمعه اهل سنت و شش نماز جمعه اهل تشیع برگزار می‌شود و حضور مردم در مراسم عبادی بسیار پررونق است.

نماینده ولی فقیه در کردستان از کمبود روحانی در برخی مناطق به‌عنوان یکی از چالش‌ها یاد کرد و با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی گفت: مردم کردستان با وجود تنوع مذهبی، همواره با نگاهی باز و به دور از تعصب مذهبی در کنار یکدیگر زیسته‌اند و همین ویژگی، فضای تعامل دینی را در استان تقویت کرده است.

وی از حضور فعال مردم در نمازهای جماعت و جمعه قدردانی کرد و افزود: قرارگاه مساجد با محوریت شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در راستای انسجام‌بخشی به فعالیت‌های عبادی و فرهنگی نقش مؤثری ایفا می‌کند.

پورذهبی در پایان با اشاره به آمادگی استان برای میزبانی برنامه‌های ملی حوزه دین گفت: تجربه موفق برگزاری مسابقات سراسری قرآن نشان داد که کردستان می‌تواند میزبان شایسته اجلاس‌های بزرگ دینی از جمله اجلاس سراسری نماز باشد.

جلسه شورای برنامه‌ریزی منطقه ۵ ستاد اقامه نماز کشور با مشارکت مدیران و کارشناسان هفت استان خوزستان، لرستان، مرکزی، همدان، کرمانشاه، ایلام و کردستان و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، در باشگاه فرهنگیان سنندج برگزار شد.

کد خبر 6680654

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها