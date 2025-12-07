به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح یکشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی منطقه پنج ستاد اقامه نماز با اشاره به گستره فعالیت مساجد و حوزه‌های علمیه در کردستان، از این استان به‌عنوان نمونه‌ای موفق در همزیستی پیروان مذاهب یاد کرد و خواستار گسترش آموزش‌های دینی و مشارکت مردمی در برنامه‌ریزی‌های عبادی شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تبیین وضعیت فعالیت‌های دینی در استان، کردستان را نمونه‌ای برجسته از همزیستی آرام و پایدار میان اهل سنت و تشیع دانست و بر ضرورت تقویت تعاملات فرهنگی و مذهبی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی با ارائه گزارشی از فعالیت مساجد و حوزه‌های علمیه گفت: وجود گسترده مساجد فعال در میان هر دو جامعه اهل سنت و شیعه، نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم با عبادت و ارزش‌های دینی است.

وی افزود: حدود هزار و ۷۰۰ مسجد اهل سنت در کردستان فعال است که تنها در سنندج ۱۵۰ باب از آن‌ها به‌طور مستمر مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین ۳۰۰ تا ۳۵۰ مسجد شیعیان در استان مشغول فعالیت‌اند و با وجود کمبود روحانی مقیم، برنامه‌های عبادی در آن‌ها جریان دارد.

پورذهبی با اشاره به فعالیت چشمگیر حوزه‌های علمیه در مناطق مختلف استان اظهار کرد: حوزه‌های علمیه اهل سنت و تشیع در شهرهای سنندج و قروه دارای ساختار منسجم آموزشی هستند و حجره‌های اهل سنت زیر نظر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور ساماندهی می‌شوند.

برپایی ۲۷ نماز جمعه اهل سنت در کردستان

وی درباره ساختار برگزاری نماز جمعه در استان نیز گفت: در کردستان ۲۷ نماز جمعه اهل سنت و شش نماز جمعه اهل تشیع برگزار می‌شود و حضور مردم در مراسم عبادی بسیار پررونق است.

نماینده ولی فقیه در کردستان از کمبود روحانی در برخی مناطق به‌عنوان یکی از چالش‌ها یاد کرد و با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی گفت: مردم کردستان با وجود تنوع مذهبی، همواره با نگاهی باز و به دور از تعصب مذهبی در کنار یکدیگر زیسته‌اند و همین ویژگی، فضای تعامل دینی را در استان تقویت کرده است.

وی از حضور فعال مردم در نمازهای جماعت و جمعه قدردانی کرد و افزود: قرارگاه مساجد با محوریت شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در راستای انسجام‌بخشی به فعالیت‌های عبادی و فرهنگی نقش مؤثری ایفا می‌کند.

پورذهبی در پایان با اشاره به آمادگی استان برای میزبانی برنامه‌های ملی حوزه دین گفت: تجربه موفق برگزاری مسابقات سراسری قرآن نشان داد که کردستان می‌تواند میزبان شایسته اجلاس‌های بزرگ دینی از جمله اجلاس سراسری نماز باشد.

جلسه شورای برنامه‌ریزی منطقه ۵ ستاد اقامه نماز کشور با مشارکت مدیران و کارشناسان هفت استان خوزستان، لرستان، مرکزی، همدان، کرمانشاه، ایلام و کردستان و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، در باشگاه فرهنگیان سنندج برگزار شد.